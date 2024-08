Festa de 15 anos de Gi Alparone: príncipe diferente e mais; saiba tudo

A festa de 15 anos de Gi Alparone, do canal de Luccas Neto, teve príncipe diferente, tema de beijo e tudo vermelho; saiba mais com exclusividade

A festa de 15 anos de Gi Alparone, atriz do canal de Luccas Neto, aconteceu no dia 24 de julho no Rio de Janeiro e os detalhes estilosos do evento chamaram a atenção dos seguidores da jovem. Com exclusividade para a CARAS Digital, ela contou como pensou na decoração, no vestido e nas outras coisas da comemoração.

Diferente do que muita gente pensa, a artista, que interpreta a Aventureira Vermelha, não organizou o grande dia com tanta antecedência. Segundo Gi, ela acabou escolhendo o tema e os outros detalhes apenas com um mês de antecedência.

"Todos os dias eu pensava em alguma coisa, em algum tema legal, mas não achava que tinha muito a ver comigo, sabe? Eu queria para eu me identificar mesmo, meus convidados também olharem e falarem, nossa, é ela! Aí um dia eu acordei e falei, o que que eu falo todo dia, 24 horas por dia? Beijinhos! Vamos fazer uma festa cheia de beijos, colocar beijo na festa inteira, várias bocas! Tanto que teve um telão gigante no meio da festa com um vídeo meu mandando vários beijinhos, teve um painel também pros convidados tirarem foto, cheio de boca", revelou como escolheu o tema.

Escolha das músicas e príncipe

A tão esperada valsa da festa de 15 anos foi cheia de fofura, isso porque, Gi Alparone escolheu o pequeno Luke Neto, de 3 anos, filho de Luccas Neto com Jéssica Diehl, para ser seu príncipe. A atriz então contou como elegeu as músicas do momento.

"Então, essa parte foi muito legal de escolher porque eu dancei com meu pai, meu vô, o meu Dindo, o Lucas, meu irmão e o Luke. E eu não queria dançar uma mesma música com todos. Eu queria um estilo diferente para cada, pois curto escutar músicas de estilos diferentes com cada um! Com o meu pai e o meu avô, escolhemos músicas tradicionais de valsa. Com o meu Dindo, foi uma coisa totalmente diferente, dançamos eletrônica na valsa. Depois, com o Lucas eu dancei Belo, porque escutamos muito Belo juntos. Então, tinha que ser ele! E com o Luke, eu dancei duas músicas, uma animada que a gente adora ouvir, e uma outra também que é de dançar e ele ama", explicou como tudo foi feito.

"E o príncipe, desde que o Luke nasceu eu sabia que ele ia ser meu príncipe na minha festa. E dito e feito, foi ele, foi muito especial! Eu peguei ele no colo, tenho fotos lindas no momento, foi maravilhoso. Eu chorei, todo mundo chorou, ele ficou super feliz, e eu falo pra ele, Luke, você vai ser meu príncipe na minha festa? E ele, claro tia! Enfim, meu sobrinho lindo, maravilhoso, que eu amo demais", declarou sobre o filho de seu colega de trabalho.

Sem as 15 amigas na dança

Apesar de ter mantido a tradição da valsa, a festa de Gi Alparone não teve as 15 amigas na dança por ter organizado o evento com um mês de atecedência. Por falta de tempo, ela acabou não tendo seu "time" no momento.

"Bom, as quinze amigas, como eu falei ali no começo, a gente decidiu fazer a festa um mês antes, então ficaria muito apertado pra escolher as amigas, escolher música, ensaiar também, porque é um momento muito importante ensaiar pra não errar ali na hora, né? Então, por isso a gente optou em escolher bailarinos, foi com o *Canedo* também, nosso coreógrafo que eu conheço desde pequena, ele também dançou, os bailarinos também conheço, então foi super legal", falou como fez a adaptação.

Atrações da festa

Além da decoração toda em vermelho com tema de beijinhos, várias lembrancinhas e muita comida, os conviados de Gi Alparone puderam se divertir com as atrações que ela escolheu para festa. A atriz então contou o que teve em seu grande dia, no qual usou três vestidos, cada um com um estilo, mas todos de sua cor favorita, o vermelho.

"Essa parte é muito legal! Haviam três DJs, um residente lá da casa de festa. Teve o DJ H&M, que é meu amigo, desde os meus 5 anos, meu irmão de consideração, e também teve o Lorão, que é meu amigo e super me ajudou na festa. Na festa teve muito pagode, funk e acho que um dos momentos que o pessoal mais gostou foi o samba, a bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, descendo as escadas com a bateria, dançando, sambando e eu também fui sambar", contou ela para a CARAS.

