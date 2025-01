Fernanda Brum abre álbum da festa luxuosa de 15 anos da filha

Filha da cantora gospel Fernanda Brum, Laura Brum celebrou a chegada de seus 15 anos em um festão no Rio de Janeiro; veja fotos

A cantora gospel Fernanda Brum dividiu com o público nesta sexta-feira, 10, novas imagens da festa luxuosa de 15 anos da filha, Laura Brum. A comemoração da jovem, realizada no início desta semana no Rio de Janeiro, contou com a presença de familiares e amigos próximos.

Nas imagens publicadas por Fernanda, é possível notar que a aniversariante chegou no local do evento em uma carruagem branca. A aniversariante ainda aproveitou a ocasião para soltar a voz e mostrou que deseja seguir os passos da mãe.

"Tem muita foto linda que marcou cada momento desse dia especial. Eu como mãe, fiquei com o coração borbulhando de alegria ao ver a Laura feliz e realizando um sonho. Ela planejou cada detalhe desse dia e graças a Deus deu tudo certo. Deus é maravilhoso e faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos", escreveu a cantora gospel na legenda da publicação.

Encantados com o álbum de fotos do aniversário, diversos seguidores de Fernanda Brum deixaram mensagens carinhosas de felicitações nos comentários, ressaltando a grande emoção que também sentiram. Além de Laura, a artista é mãe de Isaac, de 20 anos. Os dois são frutos de seu casamento com o cantor Emerson Pinheiro.

"Estamos emocionados juntos com vocês! Me sinto 'velha' por ter te visto gerando um sonho e hoje seu sonho está debutando, é uma alegria imensa", declarou uma internauta. "Que momento lindo, parabéns", disse outra. "Foi lindo! Nos alegramos juntamente com vocês! Emocionante!", falou uma terceira.

Confira as fotos do aniversário de 15 anos da filha de Fernanda Brum:

Fernanda Brum faz rara aparição com a filha em passeio

Recentemente, a cantora gospel Fernanda Brum aproveitou uma noite de sábado para curtir um passeio com sua filha, Laura Brum. As duas foram flagradas pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Mãe e filha apareceram com looks combinando. As duas optaram por peças nas cores preto e branco. Fernanda usou uma saia de couro e blusa com babados. Enquanto isso, Laura surgiu com vestido, meia-calça e botas; confira detalhes!

