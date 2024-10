Fabiana Justus revela sentimento antes de sua festa: 'Tão grande'

Fabiana Justus está planejando uma festa para comemorar seu aniversário de 38 anos e os 180 dias de seu transplante de medula

A influenciadora e empresária Fabiana Justus está planejando uma festa que acontecerá no próximo sábado, 05, para comemorar seu aniversário de 38 anos e os 180 dias de seu transplante de medula. E nesta sexta-feira, 04, ela usou as redes socais para contar que está ansiosa para celebrar a atual fase de sua vida.

"Não sei se estou vivendo ou apenas esperando minha festa chegar. O nível de ansiedade para amanhã é tão grande que vocês não estão entendendo. Fico subindo até o salão de festas do prédio, que fica na cobertura, para ver a montagem acontecendo. Subo, vejo, dou minha opinião, desço. E é isso, fico acompanhando de perto. Essa é a parte legal de fazer aqui, porque consigo acompanhar de perto a montagem. Acabei de provar a roupa para ver se está tudo certo. Provei e fiquei ainda mais animada. Agora, só estou aguardando", disse ela nos stories do Instagram.

Vale lembrar Fabiana está em tratamento contra a leucemia desde o início do ano e, no final de março, passou por um transplante de medula óssea. No dia 23 de setembro, ela completou seis meses desde o transplante e começou a diminuir os imunossupressores, além de tomar todas as vacinas necessárias.

Fabiana Justus revela condições aos convidados de sua festa

Recentemente, Fabiana Justus contou que o evento foi liberado pelos médicos, mas precisou impor condições para que os convidados participem da comemoração. Ela explicou que pediu para que os convidados fiquem em casa, caso apresentem algum sintoma de doença viral, e que evitem abraçá-la. "No convite da festa, eu avisei que, se alguém tiver algum sintoma de vírus, por favor, não venha. Também disse para eles se sentirem abraçados por mim, mas que teremos que evitar abraços. Acho que vai ser difícil, porque tem alguns amigos que ainda não vi", detalhou.