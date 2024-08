Ela cresceu! Filha de Negra Li completa 15 anos e esbanja estilo em novas fotos

A cantora Negra Li encantou seus fãs ao mostrar o novo ensaio fotográfico de sua filha, Sofia, que acaba de completar 15 anos de idade

A cantora Negra Li já é mãe de uma debutante! Nesta semana, a filha, Sofia, completou 15 anos de idade e celebrou a data especial com um ensaio fotográfico.

Nas redes sociais, a mãe coruja compartilhou as imagens da herdeira com looks estilosos e também um vídeo com os bastidores das fotos. “Que nos seus 15 anos, você continue a trilhar seu caminho com coragem e a espalhar sua luz por onde passar. Te amo, Soso”, disse a artista.

Em outro post, Negra Li também falou sobre a nova idade da filha. "Hoje o meu coração transborda de amor e orgulho. Minha filha, há 15 anos você ilumina a minha vida de um jeito que eu jamais imaginei, aprendi com você o tamanho do amor de uma mãe. Ver você crescer e se tornar essa pessoa incrível me enche de felicidade e esperança no futuro. Você me ensina, me inspira, me acolhe e me faz ser uma pessoa melhor. Que seus dias sejam sempre repletos de sonhos realizados, risos, e muita alegria. Te amo infinitamente", disse ela.

Negra Li foi inspiração para a novela Vai na Fé

A cantora Negra Li cantou a música tema da novela Vai na Fé, da Globo, e também foi inspiração para a história da protagonista Sol (Sheron Menezzes). Ela é cantora de rap e também é evangélica, algo semelhante com a personagem da história. “Como se eu tivesse uma homenagem ainda em vida e jovem. Ver o meu legado sendo exposto, falado e entendido com essa leitura. Não percebia que as pessoas enxergavam desse jeito, que era evidente eu ser essa mulher de fé, batalhadora, que gosta de justiça”, disse ela ao site Splash UOL.

Então, ainda comentou sobre o talento de Sheron Menezzes na novela. “Depois de 20 anos de carreira, é a primeira protagonista dela. E é a minha primeira vez fazendo uma abertura de novela em 25 anos. Feliz de a gente estar vivendo essas primeiras vezes das nossas vidas juntas. Feliz de ser ela, dessa troca que a gente teve. Falamos o voo inteiro, parecia que éramos amigas de infância”, contou.