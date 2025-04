Patricia Abravanel mostra bolo da festa simples de seu filho caçula

No aniversário do filho caçula, Senor Abravanel, Patricia Abravanel mostra como foi o bolo e o tema da festinha simples em família

O filho de Patricia Abravanel, Senor Abravanel Faria, completou seis anos e ganhou uma festinha em família. Neste sábado, 19, a apresentadora compartilhou fotos da celebração simples e mostrou com detalhes o bolo que foi feito para a data.

Com o tema de cientista, o doce foi decorado com itens de laboratório e uma foto do herdeiro mais novo da famosa com o político Fábio Faria. Na mesa dos parabéns foram colocados vários doces personalizados e outros enfeites do mundo da ciência.

Além de surgir com os filhos, Pedro e Jane, nas fotos, a comunicadora do SBT ainda exibiu um registro da família com Íris Abravanel e a avó paterna, a mãe de seu esposo. "Ele amou esse bolo! E eu também!", escreveu a herdeira de Silvio Santos ao exibir os detalhes da festinha.

Nos últimos meses, Patricia Abravanel comemorou o aniversário da filha do meio, Jane, e a menina ganhou um festão com tema de animais e até a presença de alguns bichos de verdade como cobras.

Veja como foi a festa do filho de Patricia Abravanel:

Patricia Abravanel mostra fotos raras da intimidade da família

A apresentadora Patricia Abravanel chamou a atenção ao postar cliques raros da intimidade de sua família. No domingo, 13, a famosa fez um álbum em sua rede social e mostrou não apenas seu marido e filhos, mas também suas irmãs, alguns sobrinhos e os cunhados.

Para abrir o álbum, a comunicadora escolheu um vídeo ao lado de sua filha do meio, Jane, e no fundo do registro Alexandre Pato surgiu segurando seu filho com Rebeca Abravanel, o pequeno Benjamin, de um ano. Em seguida, Patricia surgiu com o primogênito, Pedro, e depois com o esposo, o político Fábio Faria.

Ainda recentemente, Rebeca Abravanel encanto ao exibir um clique raro com as irmãs. É bom lembrar que Silvio Santos teve seis herdeiras. Do primeiro casamento, Cintia Abravanel e Silvia Abravanel. Com Íris, ele teve Daniela Beyruti, Patricia, Rebeca e Renata Abravanel.