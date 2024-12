Carol Sampaio é internada e revela diagnóstico: 'Muito difícil'

A promoter Carol Sampaio compartilhou uma foto em que aparece no hospital e revelou o diagnóstico que a fez ser internada

Em suas redes sociais, Carol Sampaio sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 800 mil de seguidores.

Nesta sexta-feira, 20, a promoter publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece no hospital e contou que passou os últimos dias internada.

"Não adianta: o corpo sente e o corpo fala... Parecia que eu estava pifando, mas mesmo assim fui trabalhar, com dor no peito e dificuldade para respirar. Alguns diziam que eram gases, outros achavam que era algo muscular. Eu segurei firme... até que respirar ficou muito difícil. No caminho de volta para casa, parei no hospital e veio o susto: pneumonia. Meu corpo me obrigou a parar. A prestar atenção na minha respiração, a rever minha vida, a aprender a dizer não, a lembrar de ter tempo para mim. E, o mais importante, a reaprender a respirar (algo que eu já nem sabia mais o que era, depois de semanas de noites viradas, trabalho e estresse). O resultado? Alguns dias internada... e o mais difícil: ficar longe do meu pequeno", começou ela, que deu à luz Antonio em abril deste ano.

Em seguida, a famosa contou que recebeu alta e seguirá o tratamento em casa. "Agora estou indo para casa e quis compartilhar isso aqui porque a vida real tem dessas lições inesperadas. Precisamos ouvir o que nosso corpo tenta nos dizer. Espero que, durante minha recuperação, eu consiga assimilar esse recado e reorganizar minhas prioridades".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Sampaio (@sampaio_carol)

Batizado

Carol Sampaiousou as redes sociais para mostrar os detalhes do batizado de seu filho, Antonio, de sete meses, fruto de seu casamento com o chef Frederico Xavier. A cerimônia aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Ao compartilhar o vídeo do batizado no feed do Instagram, a empresária falou sobre o dia especial. "Esse foi, sem dúvidas, um dos dias mais emocionantes da minha vida. Ver o nosso pequeno crescendo, recebendo tanto amor e carinho me deixam tão feliz e realizada", afirmou a famosa.

"Agora, mais do que nunca, abençoado por Papai do Céu e por 3 pessoas que são muito especiais para mamãe, Padre Omar, Padre Jorjão e Padre Marcus Macedo. Aliás, que sorte a minha ter vocês nesse dia tão importante!", acrescentou.

"Que você sempre tenha a fé com você, meu filho. Que assim como é com a mamãe, ela te guie para os momentos felizes e te fortaleça nos difíceis. E que Nossa Senhora sempre te cubra com o sagrado manto. Te amo mais que tudo!", finalizou.

Leia também: Carol Sampaio combina look com o marido e o filho durante viagem