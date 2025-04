Cristiana Oliveira relembra problema de saúde no começo do ano: 'Processo muito doloroso'

Cristiana Oliveira está em cartaz com a peça 'Corte Fatal'; em entrevista à CARAS Brasil, a atriz detalha o espetáculo e fala sobre saúde

Cristiana Oliveira (61) está em cartaz com Corte Fatal, o grande diferencial do espetáculo é a interação quase que integral com a plateia. Nas primeiras apresentações, a atriz precisou se ausentar devido a um problema de saúde, que a levou à três internações e ao uso intensivo de medicamentos para aliviar as dores. Em entrevista à CARAS Brasil, ela relembra este período e classifica: "Processo muito doloroso".

À época, Cristiana revelou sofrer com a dor do pinçamento de nervo na cervical . Esta foi a primeira vez em quase 40 anos de carreira que a atriz precisou interromper um processo profissional. Ela relembra este período.

"Foi muito complicado, muito doloroso, porque é uma dor lancinante, tudo que mexe com nervo, com pressão e nervo em coluna, é insuportável. Eu tive três internações, duas anestesias gerais para fazer vários exames mais invasivos, fiz infiltrações, tive alergia de medicamentos. Então, foi um processo muito doloroso e tudo isso trabalhando. Tudo isso ensaiando a peça", declara.

Por ser bastante comprometida com seu trabalho, Cristiana Oliveira confessa que evitou se afastar e continuou com os ensaios de Corte Fatal, mas foi aconselhada pela direção e produção para focar na saúde e depois retornar com os trabalhos.

"Eu fui até o meu limite, ao ponto de quem me dispensou ali naquele momento foi a produção e o diretor. Porque eu fui até o limite da insanidade. Eu sou assim, eu nunca interrompi nenhum processo em quase 40 anos de profissão, eu nunca interrompi um processo por causa de doença. Então, foi muito difícil para mim", relembra.

COMO ELA ESTÁ?

Passado este período de internações, a atriz revela estar recuperada: "100% eu não posso dizer porque eu tenho duas hérnias cervicais, só que elas estão quietinhas. E eu continuo fazendo tratamento, alongamento, continuo fazendo exercício físico". Cristiana Oliveira afirma.

"Eu fiz muito tratamento medicamentoso e fiz também a parte de alongamento. Eu não operei! Fiz tratamento medicamentoso oral, fazendo esse tratamento medicamentoso que é muito forte. E aí com fisioterapia, com todas essas outras terapias, fui melhorando [...] dor é uma coisa que é crônica, desde que eu sou jovem que eu sinto dor, eu tenho fibromialgia desde os 20, então isso é uma coisa absolutamente normal na minha vida, mas não neste nível", finaliza a atriz Cristiana Oliveira.

