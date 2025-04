Ana Paula Siebert impressiona com decoração de Páscoa na fazenda

Sempre fazendo decorações temáticas nas datas especiais, Ana Paula Siebert impressiona com detalhes de Páscoa na fazenda de Roberto Justus

A influenciadora digital Ana Paula Siebert surpreendeu com mais uma de suas decorações temáticas. Para a Páscoa, a esposa de Roberto Justus preparou os ambientes da fazenda deles para a celebração e impressionou com o resultado.

Pela casa, a loira montou vários cantinhos com coelhinhos. Inclusive, a mulher do empresário mostrou que até uma árvore foi colocada na sala. Cenouras, bichinhos, flores e ovinhos fizeram parte da composição luxuosa.

Nos sofás e mesas de centro também foram postos enfeites e até almofadas personalizadas. "Prontos para receber nossa família, com muito amor e carinho! Um cantinho doce e lúdico para as crianças criarem memórias!", compartilhou a influencer um vídeo fofo da filha, Vicky Justus, de quatro anos, curtindo cada detalhe e falando sobre já ser tia de Chiara e Sienna, as gêmeas de Fabiana Justus.

Ainda nos últimos dias, ao chegarem na fazenda, Ana Paula Siebert mostrou que presenteou a herdeira com um coelho cinza. A influenciadora ainda montou uma decoração de Páscoa no quarto da menina em São Paulo.

Veja a decoração de Páscoa de Ana Paula Siebert:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixarão cobertura onde moram

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa. Saiba mais aqui!

