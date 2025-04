Wanessa e Fiuk? Cantora abre o jogo sobre rumores de affair

A cantora Wanessa Camargo se pronunciou ao ver rumores de que estaria vivendo um affair com o cantor e ator Fiuk. Veja o que ela falou

A cantora Wanessa Camargo se pronunciou ao ver os rumores de que estaria vivendo um affair com o cantor e ator Fiuk. Os boatos começaram nos últimos dias após os dois serem vistos conversando durante a final do BBB 25 e ela já colocou um ponto final no assunto ao negar que os dois estejam envolvidos.

Nos bastidores do Troféu Imprensa, do SBT, Wanessa disse que deu risada ao ver os boatos. “Fiuk é meu amigo, amo ele. Conheço Fiuk desde pequenininho, porque sou muito amiga da Cleo e acabei ficando próxima do Fiuk. Ele é um amor, meu amigo e a gente dá risada [sobre os rumores]”, disse ela.

Vale lembrar que Wanessa e Dado estão separados há algum tempo. Em fevereiro, ela confirmou o fim do namoro e falou no programa Domingão com Huck, da Globo, sobre a decisão de ficar solteira por um tempo. "O que eu posso dizer agora, é que eu estou precisando de uma solitude, precisando de um pouquinho de solidão para pensar na minha vida. Foi um ano de 2024 muito desafiador para mim, em todos os sentidos, então foi um ano que eu aprendi tanta coisa e foi tanto barulho, eu precisava de silêncio. Às vezes o silêncio é ficar um pouco sozinha, esperar esse momento para entender", acrescentou.

É bom lembrar que casal reatou o namoro em 2022 após cerca de 20 anos separados. Eles namoraram no início da vida adulta e cada um seguiu o seu caminho. Ele teve seus filhos e viveu outros relacionamentos. Enquanto isso, ela se casou com o empresário, com quem teve dois filhos, João Francisco e José Marcus. Após ela se separar, os dois voltaram a namorar. Depois do BBB, ela ficou um tempo separada de Dado.

