Patricia Abravanel surge com look elegante para comandar o Troféu Imprensa

Magérrima, Patricia Abravanel ostenta seu estilo e beleza ao aparecer com look branco para comandar o Troféu Imprensa com Celso Portiolli

A apresentadora Patricia Abravanel caprichou na escolha do look para comandar o Troféu Imprensa, do SBT, ao lado do apresentador Celso Portiolli. Esta foi a primeira vez que os dois assumiram o comando da premiação após a morte de Silvio Santos, que era o título do prêmio por várias décadas.

A gravação do Troféu Imprensa aconteceu na noite de quarta-feira, 24, nos estúdios do SBT em São Paulo e contou com a presença de várias celebridades.

Para a grande noite, Patricia apostou em um vestido branco longo e estiloso. O modelito chamou a atenção para a beleza impecável da comunicadora e ainda contou com um recorte estratégico na cintura com direito a pedrarias brilhantes.

Além de Patricia, o evento também contou com a presença de outras filhas de Silvio Santos. Renata Abravanel esteve por lá com um vestido longo cinza. Enquanto isso, Silvia Abravanel surgiu um modelito azul brilhante ao posar com seu noivo.

Patricia Abravanel no Troféu Imprensa - Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Patricia Abravanel no Troféu Imprensa - Foto: Clayton Felizardo / Brazilnews

Silvia Abravanel e o noivo no Troféu Imprensa - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Renata Abravanel no Troféu Imprensa - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews

Patricia Abravanel mostra fotos raras da intimidade da família

A apresentadora Patricia Abravanel chamou a atenção ao postar cliques raros da intimidade de sua família. No domingo, 13, a famosa fez um álbum em sua rede social e mostrou não apenas seu marido e filhos, mas também suas irmãs, alguns sobrinhos e os cunhados.

Para abrir o álbum, a comunicadora escolheu um vídeo ao lado de sua filha do meio, Jane, e no fundo do registro Alexandre Pato surgiu segurando seu filho com Rebeca Abravanel, o pequeno Benjamin, de um ano. Em seguida, Patricia surgiu com o primogênito, Pedro, e depois com o esposo, o político Fábio Faria.

Ainda recentemente, Rebeca Abravanel encanto ao exibir um clique raro com as irmãs. É bom lembrar que Silvio Santos teve seis herdeiras. Do primeiro casamento, Cintia Abravanel e Silvia Abravanel. Com Íris, ele teve Daniela Beyruti, Patricia, Rebeca e Renata Abravanel.

