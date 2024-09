Carol Macedo ostenta curvas impecáveis com look cavado

A atriz Carol Macedo impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos exibindo suas curvas com um look cavado

Carol Macedo agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, ao compartilhar uma sequência de cliques ostentando suas curvas impecáveis.

No feed do Instagram, a atriz compartilhou alguns registros em que aparece usando um maiô cavado branco, enquanto fazia várias poses. O look escolhido pela famosa para aproveitar o dia ensolarado destacou seu corpaço.

"Poses no entardecer", escreveu ela na legenda da publicação, recebendo vários elogios nos comentários. "Linda", disse uma seguidora. "Encantadora", falou outro. "Maravilhosa, a maternidade te fez muito bem", observou uma fã. "Que mulher linda", comentou mais uma. "Maravilhosa", afirmou uma admiradora.

Vale lembrar que Carol é mãe de Leo, fruto de seu casamento com Rafael Eboli, que completou seu primeiro ano de vida no mês passado. Na ocasião, a atriz recordou algumas fotos do dia do nascimento do herdeiro e se declarou para ele. "Hoje comemoramos 1 aninho do nosso gorducho e essa sou eu exatamente há 1 ano atrás no nascimento dele. São momentos íntimos de muita ansiedade e felicidade na preparação do parto como também no pós-parto. Eu já imaginava que seria completamente apaixonada pelo meu bebê, mas o amor superou as expectativas. É maior, muito maior! Viva o Leo", disse ela

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Macedo (@carolinemacedo)

Leia também:Atriz Carol Macedo relembra fase difícil: "Precisei tomar remédio"

Carol Macedo esbanja beleza ao renovar o bronzeado

Nesta última quinta-feira, 5, Carol Macedo aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou fotos esbanjando beleza ao curtir um momento de descanso.

Em uma das imagens, a atriz aparece usando um biquíni colorido e com o cabelo solto, posando em frente ao espelho. Já em outro momento, ela surge com os fios preso e um chapéu, enquanto está deitada aproveitando o sol. "Oi", escreveu na legenda. Veja as fotos!