Biah Rodrigues exibe detalhes da festa da filha, que teve dois temas

A influenciadora digital Biah Rodrigues mostrou os detalhes do aniversário de três anos de Fernanda, sua filha com o cantor Sorocaba

Biah Rodriguesusou as redes sociais nesta quarta-feira, 13, para prestar uma bela homenagem para a filha, Fernanda, que completou três anos de vida. Além disso, a mulher do cantor Sorocabatambém exibiu os detalhes da festa de aniversário da herdeira, que neste ano escolheu dois temas.

No feed do Instagram, a influenciadora digital mostrou as fotos da festa luxuosa da herdeira, que contou com a presença dos familiares e amigos, e parabenizou a herdeira. "Minha princesa linda, desejo que você continue crescendo em graça e estatura, feliz vida, feliz 3 anos, Eu te amo", declarou a famosa, que também é mãe de Theo, de quatro anos, e dos gêmeos, Zion e Angelina, de quatro meses, que também posaram com a aniversariante.

Biah ainda mostrou um pouco da festa, que contou com um bolo em formato de uma torre, já que o filme 'Enrolados', da Disney, foi um dos temas. Fernanda também surgiu fantasiada como a princesa Rapunzel e suas amiguinhas também foram de princesas.

A influencer postou um vídeo mostrando que a celebração teve um teatro sobre um tema bíblico que a menina escolheu: Maria, José e Jesus. A mulher de Sorocaba explicou que Fernanda teve a festa do jeitinho que quis. "Nanda queria que o aniversário dela fosse de Rapunzel, Maria, José e Jesus, e assim foi. Minha filha, o Senhor se alegra do seu coração, e você nos ensina a sermos melhores a cada dia…", escreveu ela.

Confira as publicações:

Sorocaba parabeniza a filha

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor Sorocaba, que faz dupla com Fernando Zor, também compartilhou fiotos da festa de aniversário da filha, Fernanda, e escreveu uma bela mensagem para comemorar seus três aninhos. "O tempo tem voado!… Três anos da minha princesa!… Te amo Nandinha", declarou o papai coruja.

