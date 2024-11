Biah Rodrigues e Sorocaba fazem festa para celebrar aniversário da filha

Biah Rodrigues e Sorocaba realizaram uma festa temática para celebrar os três anos da filha Fernanda. Eles também são pais de Theo, Zion e Angelina

Nesta terça-feira, 12, o casal famoso realizou uma festa temática para celebrar os três anos de Fernanda e Biah mostrou diversos registros da ocasião especial em seu Instagram Stories.

A comemoração teve o tema de Enrolados, famoso desenho da Disney, e a pequena surgiu vestida como a personagem principal Rapunzel. Além disso, o evento foi ao ar livre e contou com muitos brinquedos para as crianças. Pipoca, picolé e outras guloseimas fizeram parte do cardápio.

Conselho polêmico

Em suas redes sociais, Biah Rodrigues sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Recentemente, a esposa de Sorocaba resolveu abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram.

Uma seguidora expôs uma situação triste e pediu um conselho. "Sou evangélica, mas desisti de orar pelo meu marido. Ele me maltrata com palavras feias", escreveu a internauta.

Biah aconselhou a seguidora a manter o casamento. "Amiga se você é casada, não desista, entenda algo, cada um dá o que tem, independente do que está recebendo do outro… Você não acreditar no seu milagre é a mesma coisa que duvidar do poder de Deus, que Deus não é capaz de restaurar...e não pare de orar", disse ela.

Biah Rodriguescompletou 28 anos de vida recentemente e comemorou a data especial com uma festa luxuosa ao lado de sua família.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou algumas fotos mostrando os detalhes da celebração, que contou com muitos doces, um bolo todo branco e uma decoração com bexigas e flores. A aniversariante também posou com o marido, o cantor Sorocaba, e os filhos.

