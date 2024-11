Bárbara Evans faz festa luxuosa no 1º aniversário dos filhos gêmeos

Bárbara Evans organiza festa encantadora para celebrar o primeiro ano de vida dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. Veja os detalhes da decoração

A influenciadora digital Bárbara Evans organizou uma festa luxuosa e encantadora para celebrar o aniversário de 1 ano dos filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. A celebração aconteceu na noite de quarta-feira, 28, e teve o tema de Floresta.

A comemoração teve uma decoração caprichada e totalmente inspirada no tema. A área do bolo teve esculturas de animais e uma árvore em tamanho real. Além disso, o bolo de aniversário foi decorado com várias texturas e bonequinhos de animais da floresta.

Para o grande dia, os aniversariantes usaram looks personalizados e inspirados no tema. Além disso, a irmã mais velha dos gêmeos, Ayla, também surgiu com um vestido combinando com os irmãozinhos.

Veja a galeria de fotos abaixo:

Bárbara Evans faz procedimento estético com várias agulhas

A influenciadora digital Bárbara Evans resolveu se livrar da papada em seu rosto. Ela realizou um procedimento estético com várias agulhas para melhorar o contorno do rosto e surpreendeu com o resultado. Tanto que a mãe dela, Monique Evans, disse: "Muita diferença!".

A jovem fez um procedimento com fios croquís, Diamond e ácido hialurônico. A intenção dela foi reduzir a bolsinha de gordura na região logo abaixo do queixo. "Vocês não imaginam o quanto essa paradinha me incomodava. Minha autoestima já é outra e esse nem é o resultado final", disse ela ao mostrar foto de antes e depois. Veja como ficou!

