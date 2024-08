Filha de Gloria Pires, Anttónia, elege look marcante para seu aniversário

Cheia de estilo, filha de Gloria Pires, Anttónia, comemora a chegada de seus 32 anos com jantar intimista em São Paulo; veja as fotos

A filha de Gloria Pires e Orlando Morais, Anttónia, fez aniversário e comemorou a chegada de seus 32 com um jantar intimista em um restaurante em São Paulo. Cheia de estilo, a cantora chamou a atenção ao chegar o local com a produção marcante nesta sexta-feira, 16.

Para celebrar seu novo ciclo, a jovem apostou em peças escuras e pesadas, mas por baixo foi possível ver que ela colocou roupas em tons laranja. A herdeira da atriz com o cantor então elegeu um casaco com bolsos de couro e botas com amarração até o joelho. A maquiagem foi feita combinando com o estilo das peças.

Para prestigiar a aniversariante, os pais também foram com looks em preto e chegaram com a outra filha, Ana Morais, que deu um toque especial em sua combinação preta ao eleger uma bolsa verde e batom vermelho.

Na quinta-feira, 07, Gloria Pires e Orlando Morais parabenizaram a filha na rede social. A atriz relembrou fotos desde o nascimento da herdeira. É bom lembrar que além dela, a famosa tem mais três filhos, Cleo, da relação vivida com o cantor Fábio Jr., Ana Morais e Bento Morais, do casamento atual.

Veja as fotos dos looks da família de Anttónia, filha de Gloria Pires:

Fotos: Manuela Scarpa/Brazil News

Filha de Gloria Pires já atuou em novelas e lançou discos:

Recentemente, a atriz Gloria Pires viu seu nome se tornar destaque após sua filha, Anttónia, fruto do seu casamento com Orlando Morais, viralizar exibindo detalhes de sua mansão. Mas apesar disso, a jovem é uma velha conhecida do público brasileiro e apareceu em produções de sucesso; relembre a trajetória de Anttónia!

