Ana Paula Siebert dá spoiler sobre atrações da festa de Rafaella Justus: ‘Show’

Vai ter show ao vivo? Ana Paula Siebert fala sobre organização e entrega novos detalhes da festa de 15 anos da enteada, Rafaella Justus

Na noite da última quarta-feira, 14, Ana Paula Siebert usou as redes sociais para compartilhar detalhes sobre a festa de 15 anos da enteada, Rafaella Justus. Ela não só explicou como a família está dividida para ajudar na organização do evento, mas também deu um spoiler sobre possíveis atrações especiais que os convidados podem esperar.

Através de seu perfil no Instagram, Ana Paula abriu uma caixinha de perguntas para responder aos seguidores sobre a celebração, que acontece no fim do mês. Entre as dúvidas respondidas, a influenciadora digital revelou que ela e a mãe da menina, Ticiane Pinheiro, estão se dividindo para acompanhar toda a organização do evento.

“Estamos todos ajudando! E a Rafa decide tudo no final. Ela é a estrela da festa e tem que amar todos os detalhes! Mas sim ela escuta a opinião de todos nós”, a madrasta explicou. “Ela sempre quer todos nós e briga se não vamos, mas a Ticiane Pinheiro trabalha bastante e tem compromissos importantes que nem sempre podem ser adiados”, ela completou.

“Eu também, então se ela está gravando eu vou, se podemos as duas nós vamos juntas. E ficamos mandando fotos e vídeos! O importante é sempre ter alguém com a Rafa! e muita gente ajudando pra ser um momento perfeito. Uma festa dessa exige muitas reuniões, impossível todo mundo ir em tudo!”, disse Ana Paula, que ajudou a enteada a escolher as flores do evento nos últimos dias.

Na sequência, a esposa de Roberto Justus foi questionada por um seguidor sobre as atrações da festa: “Vai ter show ao vivo?”, perguntou ele. Embora Ana Paula não tenha confirmado, ela deixou entender que os convidados podem esperar algumas apresentações especiais: “Gostaria, mas não posso falar kkkk”, respondeu, sem revelar mais detalhes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Filhas de Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert começam a estudar juntas:

Enquanto Ticiane Pinheiro e Ana Paula Siebert se desdobram na organização do aniversário de Rafaella Justus, suas herdeiras estão na escolinha juntas! Ticiane foi quem compartilhou a novidade nas redes sociais: sua filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, fruto do relacionamento com César Tralli, começou em uma escola nova.

Lá, Manu já encontrou uma amiguinha especial por lá, Vicky Siebert Justus, filha do ex-marido da apresentadora, Roberto Justus, e sua atual esposa, Ana Paula Siebert. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que elas se encontram; recentemente, as meninas também curtiram uma viagem para celebrar o aniversário da irmã mais velha em comum; confira os cliques!