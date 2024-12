Ana Hickmann e Edu Guedes foram do namoro ao noivado em 2024

A apresentadora Ana Hickmann firmou seu compromisso com Edu Guedes após namoro que começou depois do fim de seu casamento com Alexandre Correa

Ana Hickmann (43) oficializou a união com Edu Guedes (51) no dia 14 de setembro, em Araras, no interior de São Paulo. A apresentadora do Hoje em Diauniu familiares e alguns amigos próximos em uma comemoração intimista da nova fase de sua vida com o parceiro. Ana e Edu foram do namoro ao noivado em junho de 2024, após três meses de namoro, durante viagem a Portugal.

Amizade e amor

Antes de abrirem o coração um para o outro, o casal foi, por muitos anos, uma boa dupla de amigos. A ex-modelo era casada com Alexandre Correa (55) e só conseguiu enxergar o amigo como um possível companheiro de vida após uma separação conturbada, marcada por um episódio de violência doméstica registrado pela apresentadora contra o ex-marido.

Em uma entrevista dada a Lucas Selfie, ela relembrou como a aproximação começou: "Ele me chamou para jantar. Ele escutou tanto, eu chorei a noite inteira. Edu foi muito gentil comigo. A partir dali, foi diferente porque os dois estavam solteiros... Uma coisa ficou diferente, mexeu comigo de um jeito que nunca tinha mexido. Não sabia que isso poderia acontecer", compartilhou.

O fim do casamento de 25 anos deu à Ana a vontade de recomeçar e a apresentadora se viu aberta às novas possibilidades da vida, inclusive no campo do amor. Na época, ela ressaltou que o relacionamento começou após o término de seu compromisso com Alexandre.

Noivado e casamento

Depois de três meses compartilhando a felicidade em suas redes sociais, o casal decidiu trocar alianças em durante uma viagem a Portugal. A oficialização da união aconteceu um tempo depois, em um jantar de noivado com a família e poucos amigos. O momento dos pombinhos foi cercado por questionamentos dos seguidores após alguns nomes marcantes não comparecerem à comemoração.

Ticiane Pinheiro (48), amiga pessoal de Ana, foi a público explicar que não estava no jantar porque não foi convidada para o noivado. Na ocasião, a CARAS Brasil entrou em contato com a equipe de Hickmann para obter uma explicação para a exclusão. "Foi um almoço para poucos convidados, apenas para familiares e padrinhos", disse. "A Ana admira e tem uma ótima relação com a Tici", explicou a equipe da mãe de Alezinho (10).

