Alok tem festa simples de aniversário e bolo chama a atenção

Em seu aniversário de 33 anos, Alok tem festa simples com a família e mesa vazia com bolo diferente chama a atenção; veja como foi

O DJ Alok completou 33 anos nesta segunda-feira, 26, e ganhou uma festa simples para comemorar com a família. Na rede social, o famoso compartilhou um vídeo mostrando como foi o momento dos parabéns e chamou a atenção com os detalhes sem muito luxo.

Ao lado da esposa, a médica Roma Novais, e dos filhos, Ravi e Raika, o artista apareceu celebrando com um bolo diferenciado. Em formato de coração, o doce foi coberto por frutas vermelhas e algumas folhas verdes ao redor.

Além do bolo, a mesa vazia, sem doces ou decoração também se destacou. Nos comentários, os internautas falaram sobre a simplicidade na celebração de Alok. "Adoro festa da Rico e os pobre divide tudo em 60x", opinaram. "Você acha que o aniversário de Alok só é esse bolinho? Acredita. Duvido que a esposa dele não vai fazer ou comprar algo mais chique pra ele", disseram.

Na legenda da publicação, o famoso falou sobre se sentir abençoado ao completar 33 anos. "Obrigado por todas as mensagens de carinho. Não consegui agradecer a todos, mas fica aqui a minha gratidão", escreveu ele.

Veja como foi o aniversário de Alok:

Romana Novais é surpreendida por Alok e os filhos em seu aniversário

Romana Novais usou as redes sociais para mostrar aos seguidores como comemorou o seu aniversário. Ela completou 33 anos no dia sete de fevereiro e foi surpreendida pelo marido e os filhos em seu trabalho.

Nas fotos e vídeos postados no feed do Instagram, a médica aparece em sua clínica, quando recebeu a visita do marido, o DJ Alok, e os dois filhos do casal, Ravi, de 4 anos, e Raika, de 3, que estavam com alguns balões. Depois, eles aparecem cortando o bolo de aniversário. Veja como foi o momento especial aqui.