Tati Barbieri usa vestido de R$ 21 mil com 6 mil cristais

Tati Barbieri capricha na escolha do seu vestido poderoso para ir ao leilão beneficente de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks em São Paulo

A influencer Tati Barbieri surgiu com um vestido elegante e sofisticado para acompanhar o leilão beneficente de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks na noite de quinta-feira, 21, em São Paulo. Ela surgiu no evento com um vestido preto cravejado com 6 mil cristias swarovskis.

O look dela foi avaliado em R$ 21 mil e foi criado pelo stylist Patrick Landell. “Escolhi este modelo de vestido porque ele transmite uma elegância atemporal, com uma silhueta que valoriza a feminilidade e o romantismo. A inspiração veio do desejo de combinar delicadeza e sofisticação, com detalhes que remetem ao clássico, mas com um toque moderno. É uma peça que reflete beleza, confiança e um charme único”, disse ela.

Antes da festa de gala, ela fez um ensaio fotográfico ao lado do seu marido, Roman Shakal. Veja as fotos abaixo:

Tati Barbieri e Roman Shakal - Foto: @CONRADIS

Tati Barbieri e Roman Shakal - Foto: @CONRADIS

Tati Barbieri e Roman Shakal - Foto: @CONRADIS

Tati Barbieri - Foto: @CONRADIS

Tati Barbieri - Foto: @CONRADIS

O vestido milionário de Tati Barbieri para seu casamento

A atriz brasileira Tati Barbieri se casou em setembro de 2023 com o empresário russo Roman Shpigel. Cercada de amigas famosas, a ex-estrela de pegadinhas da RedeTV! realizou uma festa luxuosa na Itália.

Com um vestido avaliado em mais de R$ 1,7 milhão, a bela entrou ao lado da família e emocionou os convidados presentes. A mais animada era a atriz Deborah Secco, que conseguiu uma folga das gravações e foi prestigiar o evento.

“Tati é uma amiga muito especial e vir até a Itália para vê-la realizar o sonho da vida dela está sendo, sem dúvida, uma experiência incrível. Tive uma folga da gravação de ‘Rensga Hits’ e da novela ‘Elas por Elas’ e viemos para passar menos de 24 horas aqui, mas não podia deixar de estar ao lado dela neste momento tão especial. Desejo que eles sejam muito felizes e que a vida deles juntos seja tão linda quanto está sendo essa celebração”, contou ela.

A lista de famosos convidados para a festa ainda tem nomes como Hugo Moura, Alok, Carolina Dieckmann e Roberto Justus. A comemoração acontece na Villa Balbiano, em uma mansão na qual foi filmado o longa Casa Gucci, estrelado por Lady Gaga e Adam Driver. Segundo informações do UOL, a bela vai usar um vestido avaliado em R$ 1,7 milhão.