Rafaella Justus escolhe look estiloso para passeio em Miami

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, mostrou o look que escolheu para aproveitar a noite em Miami, nos EUA

RafaellaJustus, de 15 anos, está em Miami, nos Estados Unidos, e tem compartilhado alguns momentos de sua viagem com seus seguidores das redes sociais.

Para aproveitar um passeio à noite, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus escolheu um look estiloso: uma regata preta, uma calça branca e um tênis. A jovem complementou a produção com alguns acessórios.

"Miami Nights", escreveu Rafaella, que está viajando com o pai, a madrasta, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, e a irmã caçula, Vicky, de quatro anos.

Rafaella, aliás, aproveitou a viagem para os Estados Unidos encontrar a irmã, Luiza Justus, que mora lá. O encontro delas ainda uma receita na cozinha e ela fez questão de dividir o momento. No registro, as duas posam sorridentes enquanto o frango para o yakisoba caseiro fritava na panela. "Sister chefs", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Confira as fotos:

Rafaella Justus em Miami - Foto: Reprodução/Instagram

Rafaella Justus em Miami - Foto: Reprodução/Instagram

