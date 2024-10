Rafaella Justus mostra momento na cozinha com a irmã discreta em Miami

Curtindo viagem em Miami, nos EUA, Rafaella Justus mostra momento com a irmã discreta, Luiza Justus, em cozinha fazendo receita especial

A filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, Rafaella Justus, está em Miami, nos EUA, e aproveitou a viagem pelo local para encontrar a irmã, Luiza Justus, que mora por lá. O encontro delas ainda rendeu uma receita na cozinha e a adolescente compartilhou o momento.

Abraçadas e curtindo o tempo juntas, elas posaram sorridente para o registro enquanto o frango para o yakissoba caseiro fritava na panela. "Sister chefs", esreveu a herdeira da apresentadora em inglês sobre elas serem as irmãs chefs.

Nos comentários, Ticiane Pinheiro reagiu a ver a filha na cozinha com a irmã. "Suas lindas. Amooooo muito! O Yakisoba ficou bom? Manda uma marmita pra cá", brincou sobre enviarem a comida para o Brasil. "Muito lindas", admiraram os internautas a dupla.

Ainda nas últimas semanas, Luiza Justus estava no Brasil para marcar presença na festa de aniversário e comemoração de 180 dias de transplante de medula da irmã Fabiana Justus. É bom lembrar que a herdeira mais discreta é a terceira filha de Roberto Justus e do segundo casamento dele. Saiba quem são os cinco filhos do empresário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Justus Panico (@lujustus)

Ticiane Pinheiro expõe motivo de Rafaella Justus não aprovar fotos dela

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou o motivo de não ter a liberação de Rafaella Justus de postar todas as fotos que tira da herdeira. Após algumas semanas de falar que recebe ameaças de receber unfollow da jovem, caso compartilhe um clique que ela não aprove, a jornalista explicou melhor a preferência da adolescente ao abrir uma caixinha de perguntas em seus stories.

Após responder se dorme em quarto separado de Cesar Tralli, assim como faz a apresentadora Eliana, a loira expôs o motivo de sua primogênita. Ticiane Pinheiro então contou novamente que na casa do pai, o empresário Roberto Justus, ela tem um fotógrafo profissional para os registros e que por isso acaba sendo bastante exigente. Leia mais aqui.