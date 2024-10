Rafaella Justus abre o coração sobre relação com os irmãos: 'Tento'

A jovem Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, abriu o coração sobre sua relação com seus cinco irmãos

Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, usou as redes sociais neste domingo, 13, para interagir com seus seguidores. Ao ler um internauta pedir um conselho a respeito da sua relação com os irmãos, a jovem abriu o coração sobre sua própria experiência.

Nos stories do Instagram, ela apareceu ao lado da cunhada, Francieli Justus. "Eu não me dou bem com meus irmãos. Dicas?", quis saber a pessoa. E Rafa analisou: "Tento me fazer muito presente na vida deles, porque é como ela [Francieli] falou: cada um está em uma idade, fase de vida, muito diferente. Então, tento me adaptar a cada fase e entender mesmo o momento que estão vivendo e ficar perto. Então [isso vai] desde brincar com as pequenas até dormir [na casa de algum irmão]".

Quem são os irmãos de Rafa Justus?

Vale lembrar que Rafaella tem cinco irmãos, sendo que são 4 irmãos por parte de pai e uma irmã por parte de mãe. Por um longo período, Rafa Justus foi a caçula da família, mas logo teve mais duas irmãs mais novas.

O irmão mais velho dela é o empresário Ricardo Justus, de 41 anos. Ele é fruto do primeiro casamento de Roberto Justus com Sacha Chryzman. Ele é casado com Fran Justus e tem dois filhos, Arthur, de 6 anos, e Stella, de 3 anos.

A segunda irmã de Rafa Justus é a influenciadora digital Fabiana Justus. Ela também é fruto do relacionamento de Roberto Justus com Sacha Chryzman. A família continua com Luiza Justus, de 31 anos, que é a terceira filha de Roberto Justus - desta vez em seu segundo casamento, com Gisela Prochaska.

A quarta filha de Roberto Justus e irmã de Rafaella Justus é a pequena Vicky Justus, de 4 anos, que é fruto do casamento do empresário com a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Por parte de mãe, Rafaella Justus teve uma irmã, Manuella Tralli, do casamento de Ticiane Pinheiro com o jornalista Cesar Tralli.