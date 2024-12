Neta de Trump revela o que mudou na relação com o avô após reeleição

A neta do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, a jovem Kai Trump, conta detalhes sobre a relação com o avô em desabafo publicado no YouTube

Kai Trump, neta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sanou a curiosidade dos seus seguidores ao comentar sobre o relacionamento com o avô em seu canal no YouTube. A jovem de 17 anos desabafa no vídeo intitulado Me Conheça Melhor sobre como é fazer parte da família de alguém importante na política, apontando que há pontos negativos e positivos.

"Qual é a parte mais legal de ter seu avô como presidente?", questionou um. Kai, então, respondeu: "Há a parte em que visitamos a Casa Branca e fazemos parte de momentos históricos, mas na minha opinião, não mudou nada na minha vida. Há prós e contras nisso. Eu diria que a parte mais legal é apenas frequentar a Casa Branca", pontuou.

A adolescente deu a entender que tem uma relação próxima com o presidente dos EUA e disse que nada mudou após Trump se reeleger: "Ele continua sendo meu avô. Nada mudou, porque continuamos a conversar, jogar golfe juntos e a almoçar juntos. Ele é um 'vovô' normal!".

Desde a adolescência, Kai se prepara para se tornar uma jogadora profissional de golfe, o que a jovem contou se tratar de uma tradição na família passada a ela por Trump. No tempo livre, os dois têm costume de jogar juntos: "Há tantas memórias boas com ele no golfe que não consigo pontuar somente uma".

