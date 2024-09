Marina Ruy Barbosa aposta em look com transparência em Paris

A atriz Marina Ruy Barbosa está em Paris para acompanhar a Semana de Moda e capricha no look para conferir o desfile de uma grife internacional

A atriz Marina Ruy Barbosa caprichou na escolha do seu look para prestigiar a Semana de Moda de Paris, na França. A estrela foi curtir um dos desfiles do evento na manhã desta quinta-feira, 26, e surgiu com um modelito estiloso e com transparência.

A ruiva apostou em um look composto por camisa longa com babados nas mangas, um sobretudo preto no estilo de capa, botas de cano alto e um acessório no cabelo.

Ao chegar ao evento, Marina ostentou sua beleza e foi fotografada de vários ângulos para exibir o seu visual impecável.

Noivo de Marina Ruy Barbosa revela maior defeito da atriz

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa, causou surpresa ao revelar um dos maiores defeitos da atriz. Em um momento descontraído ao lado da noiva, ele quebrou a habitual discrição ao participar de um jogo para classificar as características menos positivas da ruiva e deixou claro que ela é ciumenta.

Tudo começou quando Marina decidiu brincar com o noivo, usando um filtro no TikTok para classificar seus maiores defeitos em uma escala de 1 a 10. Conforme as palavras apareciam, o empresário precisava escolher uma posição no desafio, que começou de forma descontraída: "Amor, vamos lá, você vai ter que falar os meus defeitos, tá?".

As primeiras palavras foram "tímida", "medrosa", "desequilibrada", "vingativa" e "grossa". Abdul foi sincero ao afirmar que Marina não possuía nenhuma dessas características, que foram classificadas nas últimas posições. Em seguida, surgiu "desconfiada", e apesar do noivo negar, a artista admitiu que desconfia e colocou o defeito em terceiro lugar; confira mais detalhes!