Com apenas 22 anos, Maisa possui fortuna milionária. Saiba o valor!

Atriz, influenciadora e empresária, Maisa Silva possui uma fortuna milionária com apenas 22 anos de idade. Saiba o valor!

Maisa Silva cresceu diante dos holofotes. Desde que ela estreou na TV aos três anos, a artista nunca mais saiu da frente das câmeras. E recentemente, a atriz atingiu um novo patamar na sua carreira ao estrear como a Bia, vilã de Garota do Momento, novela exibida pela Rede Globo.

Além de atriz, a jovem de 22 anos também é influenciadora digital. Segundo dados recentes levantados pela Influency.me, o nome de Maisa aparece como o mais buscado no Google, o que faz com que muitas marcas queiram fechar publicidade com ela.

Estima-se que a fortuna de Maisa seja em torno de R$ 30 milhões. Para um simples post patrocinado no Instagram, o valor pode variar de R$ 150 mil a R$ 800 mil.

Além disso, Maisa também é empresária. Em 2019, a artista fundou com seu empresário Guilherme Oliveira, uma agência focada em conectar marcas com artistas para campanhas de publicidade e projetos de marketing. A empresa possui capital social de R$ 300 mil. A jovem também é sócia da Maisa Produções Artísticas, empresa fundada em 2008 e que atualmente tem faturamento anual de R$ 240 mil.

Luxo

A atriz Maisa, que interpreta a vilã Bia na novela Garota do Momento, da Globo, surgiu deslumbrante na noite de segunda-feira, 11, ao prestigiar o casamento dos influencers Lucas Rangel e Lucas Bley. A cerimônia aconteceu em um hotel de luxo em São Paulo e os noivos celebraram o amor na frente de amigos e familiares.

Para o evento, a morena usou um vestido verde longo, que destacou suas curvas impecáveis. Para completar o visual, Maisa apostou em uma bolsa luxuosa e em formato diferente.

A bolsa em questão é o modelo Pérola da grife Cult Gaia. O acessório é vendido por US$ 418 - cerca de R$ 2.400.

