Lívia Andrade usa sandália de luxo em sua fantasia de Halloween. Saiba o preço

A apresentadora Lívia Andrade surge com sandália de grife e caríssima ao montar sua fantasia para curtir o Halloween

A apresentadora Lívia Andrade usou um acessório de luxo ao montar a sua fantasia para curtir o Halloween nesta quinta-feira, 31. A estrela fez um ensaio fotográfico nas redes sociais para mostrar o seu look inspirado no Dia das Bruxas e apareceu com uma sandália de grife.

A loira usou um par de sandálias da grife Prada, que é avaliada em R$ 5.300. Inclusive, ela usou o calçado com meias brancas.

Para completar o visual, ela apostou em um vestido preto e camisa branca com gola bordada e maquiagem para dar a aparência de cansada.

Hoje em dia, Lívia Andrade faz parte do elenco do programa Domingão com Huck, da Globo.

Lívia Andrade fez lipoaspiração

A apresentadora Lívia Andrade nunca escondeu seus tratamentos estéticos. A famosa realizada diversos procedimentos pelo corpo, principalmente na barriga e bumbum. Em sua rede social, ela compartilhava os momentos na clínica e dessa vez, ao decidir por uma cirurgia, não foi diferente.

Em setembro, a integrante do Domingão Com o Huck compartilhou um vídeo para revelar que decidiu passar por uma lipoaspiração LAD diferenciada. A famosa então contou que a intervenção feita para tirar gordura, agora, associada com outras tecnologias deixa a pele mais tonificada e esticada.

Lívia Andrade então falou sobre ser sincera com seu público e dizer o que realmente foi feito, e não fingir que havia optado por alguma dieta ou procedimento estético. "Chegou a minha vez! Decidi com muita responsabilidade que iria sim fazer a minha LAD Avançada JK. Estou super feliz com a minha escolha e amando o resultado! Dividindo um pouquinho aqui com vocês. Obrigada equipe", disse a loira ao exibir o antes e depois impressionante.