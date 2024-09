Lauana Prado revela se já planeja casamento com a namorada: 'Ordem natural'

Vem aí? Apaixonda, a cantora Lauana Prado abriu o coração e falou sobre planos de subir ao altar com a namorada, Tati Dias

A cantora Lauana Prado abriu o coração e falou um pouco sobre sua relação com a influenciadora digital Tati Dias. Após fortes rumores de que estariam vivendo um affair, as duas assumiram publicamente a relação em junho deste ano.

Nesta segunda-feira, 2, durante uma conversa descontraída com o público em seu Instagram oficial, a artista revelou se já possui planos de subir ao altar com a amada. A pauta veio à tona após um internauta abordar o assunto 'casamento'.

"Vocês pretendem se casar?", questionou um seguidor. "É a ordem natural da vida, sabe, pessoal?”, respondeu Lauana, que rapidamente devolveu a pergunta para a namorada. “Você pretende casar comigo, Tatiana?", quis saber a cantora.

"Sim!", declarou Tati Dias, sem pensar duas vezes. "Ótimo, eu também pretendo", acrescentou Lauana Prado. Em seguida, a influenciadora digital ainda contou como é namorar a cantora.

"É sempre uma grande aventura, nunca é um marasmo, sempre muito emocionante, muita animação, muitas novidades, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas é muito gostoso também porque a gente se ama, ela me dá carinho, me dá amor, cuida de mim", declarou Tati Dias, por fim.

Vale lembrar que, recentemente, Lauana Prado se declarou à Tati e mencionou a felicidade em poder participar da vida de Bento, de 2 anos, filho da influenciadora. "Obrigada por me fazer um ser humano melhor todos os dias, por ter insistido em me mostrar que o amor vale - sim! - muito a pena e, de quebra, ter me presenteado com a vida desse carinha aí que se tornou meu melhor amigo e meu companheiro de bagunça e horas deliciosas de muito amor e diversão", disse ela.

"Poder participar da vida dele, cuidá-lo e vê-lo confiar em mim só alimentam a certeza de que quero realizar um dos poucos sonhos que ainda não realizei nessa vida: Viver a plenitude da maternidade. Te amo muito! Feliz dia 18 pra gente!", completou Lauana, na ocasião.

Quem é a namorada de Lauana Prado? Conheça Tati Dias

Além de influenciadora digital, Tati Dias já participou de 'A Fazenda 11', da Record TV, e duas temporadas do 'De Férias com o Ex Brasil', reality show exibido na MTV. Nascida em São Paulo, ela também é empresária e chef de cozinha.

Atualmente, a namorada de Lauana Prado conta com 1,7 milhões de seguidores no Instagram, onde gosta de compartilhar conteúdos sobre seu dia a dia, esporte, lifestyle e maternidade. Tati é mãe do pequeno Bento, nascido em 2022, fruto de seu antigo relacionamento com o atleta Junior Saldanha.