Jade Magalhães, noiva de Luan Santana, exibe barriga de grávida com look estiloso

A influenciadora digital Jade Magalhães ganhou elogios do noivo, o cantor Luan Santana, e dos seguidores, ao surgir com look estiloso

Jade Magalhães está em Miami, nos Estados Unidos, ao lado do noivo, o cantor Luan Santana, e usou as redes sociais nesta sexta-feira, 4, para compartilhar algumas fotos da viagem.

Além de mostrar a paisagem, ida ao mercado, restaurante e um carrinho de compras cheio de coisas para bebê, a influenciadora digital, que está à espera de sua primeira filha, encantou ao mostrar a barriga de grávida.

Nos cliques publicados no feed Instagram, Jade aparece usando looks confortáveis e estilosos. Além disso, ela também surgiu toda produzida para um jantar com Luan. Para o momento, a influencer escolheu um vestido longo e uma sandália de salto alto. O modelito, na cor branco e preto e com bolinhas, destacou sua barriguinha.

"Nossos dias por aqui", escreveu ela na legenda da publicação, ganhando elogios do amado e dos fãs. "Coisa mais linda", disse o cantor Luan Santana. "Mamãe linda e iluminada", escreveu uma seguidora. "Se a mamãe já é estilosa assim, imagina a meteorinha", falou outra. "Barriguinha mais linda", comentou uma fã. "A Jade sempre foi linda… mais agora grávida ela se superou", afirmou mais uma.

Nesta última quinta-feira, 3, Luan chamou a atenção dos fãs ao compartilhar um clique beijando a noiva, Jade, em frente ao jatinho particular dele. Ao dividir o momento, o artista apenas colocou um emoji de coração na legenda.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@ajademagalhaes)

Jade Magalhães combina look com cunhada

Jade Magalhães encantou os internautas com novas fotos nas redes sociais. À espera da primeira filha com Luan Santana, a influenciadora exibiu a barriguinha de grávida e ainda combinou o look com a cunhada, Bruna Santana, irmã do cantor sertanejo.

No registro publicado nos Stories do Instagram, ambas vestiam a mesma calça, um moletom na cor verde. "Sem combinar", escreveu Jade junto com uma carinha sorridente e um emoji de coração. Veja as fotos!