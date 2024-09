Grávida de Luan Santana, Jade Magalhães combina look com cunhada e exibe barriguinha

À espera da primeira filha com Luan Santana, Jade Magalhães exibiu a barriguinha ao combinar look com a cunhada, Bruna Santana

Nesta segunda-feira, 30, Jade Magalhães encantou os internautas com novas fotos nas redes sociais. À espera da primeira filha com Luan Santana, a influenciadora exibiu a barriguinha de grávida e ainda combinou o look com a cunhada, Bruna Santana, irmã do cantor sertanejo.

No registro publicado nos Stories do Instagram, ambas vestiam a mesma calça, um moletom na cor verde. “Sem combinar”, escreveu Jade junto com uma carinha sorridente e um emoji de coração.

Na sequência, a mamãe de primeira viagem mostrou mais detalhes do look escolhido, que deixava a barriguinha à mostra de forma discreta.

Confira as fotos na galeria abaixo:

Luan Santana e Jade Magalhães revelaram o sexo do bebê

Recentemente, Luan Santana e Jade Magalhães usaram as redes sociais para revelar o sexo do bebê que estão esperando. No vídeo publicado no feed do Instagram, o cantor e a influenciadora digital aparecem usando uma roupa toda branca e, com os olhos vendados, começam a se sujar de tinta. A gravação está em preto e branco.

Em seguida, o vídeo ganha cor e mostra que eles estão se sujando com uma tinta rosa. Os dois tiram a venda e celebram a notícia se beijando. Depois, Luan e Jade saem do quarto e vão dividir a novidade com os familiares.

Nos últimos dias, os dois também mostraram pela primeira vez o ultrassom do bebê. Na tela do computador foi possível ver o rostinho da pequena. Veja mais detalhes! Em outro momento, o cantor abriu uma caixa de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores e surpreendeu os fãs aos mostrar um presente especial que ganhou de sua noiva: um brinco personalizado com a imagem de uma boneca.