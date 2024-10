O cantor Luan Santana encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique em clima de romance com a noiva, Jade Magalhães

O cantor Luan Santana encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique com a noiva, Jade Magalhães, nesta quarta-feira, 3.

Na foto publicada em seu perfil oficial no Instagram, o artista e a amada, que está grávida pela primeira vez, aparecem se beijando em frente ao jatinho particular dele.

Para o momento romântico, Luan e Jade aparecem usando looks confortáveis. O cantor está com uma calça, regata e chinelo, enquanto a influenciadora digital está de calça, uma camiseta larga e chinelo. Na legenda, o artista apenas colocou um coração.

Os fãs encheram o post de comentários fofos. "Papais da meteorinha", disse uma seguidora. "Como é bom ver vocês felizes novamente", afirmou outra. "Coisas lindas", falou uma fã. "Os mais lindos do mundo", comentou mais uma.

Vale lembrar que Luan e Jade revelaram a gravidez em junho. Já no mês passado, eles contaram que serão pais de uma menina. O casal descobriu o sexo do bebê de uma forma bem diferente. No vídeo publicado no Instagram, em preto e branco, o cantor e a influenciadora digital aparecem usando uma roupa toda branca e com os olhos vendado começam a se sujar de tinta. Depois, a gravação ganha cor e mostra que eles estão se sujando com uma tinta rosa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Luan Santana se derrete com presente especial de Jade Magalhães

Recentemente, o cantor Luan Santana abriu uma caixa de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores e surpreendeu os fãs aos mostrar um presente especial que ganhou de sua noiva, a influenciadora Jade Magalhães.

Durante a interação, ele foi questionado sobre a última coisa que ganhou de presente e mostrou um brinco que recebeu da amada. O acessório personalizado tem a imagem de uma boneca. "Que massa alguém perguntar isso! Eu queria mostrar para vocês. Olha o que a Jade me deu", disse ele, exibindo o mimo na orelha. Veja a foto do presente!