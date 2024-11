Grávida, Graciele Lacerda chama atenção ao surgir com look justo

Grávida pela primeira vez, a influenciadora digital Graciele Lacerda chamou a atenção ao surgir usando um vestido justo para o show do marido

Graciele Lacerda chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 10, ao compartilhar uma sequência de cliques mostrando o look que escolheu para assistir ao show do marido, o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Acompanhada da família, a influenciadora digital, que está à espera de sua primeira filha, que se chamará Clara, esbanjou beleza ao surgir usando um vestido longo roxo, de uma manga só. O modelito justo destacou o barrigão de grávida dela.

Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, Graciele falou sobre curtir o show do amado ao lado das pessoas que ela gosta. "Como é bom estar em família e curtir o show do Mô na minha terra, que, aliás, foi de uma energia incrível!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu vários elogios. "Lindíssima grávida", disse um seguidor. "Cada dia você tá mais linda", afirmou outra. "Que barriguinha mais linda, já tá bem grandinha", falou mais uma.

Recentemente, Graciele falou sobre a mudança do seu corpo ao longo da gravidez. "Muito engraçado, né? Estava olhando umas fotos minhas antigas, magrinha, com o abdômen bonitinho, saradinha, malhada... eu não me enxergo desse jeito. Me acostumei tanto assim, barrigudinha, gravidinha, e estou me amando tanto assim que me olho antes e acho estranho", confessou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda tem esquecimento e quase fica sem luz

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, quase teve sua luz cortada nesta terça-feira, 05, no triplex onde mora com o sertanejo em Alphaville, em São Paulo. Grávida de uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora digital explicou o que houve e o susto que tomou com a notícia.

Ocupada em uma reunião, a empresária do ramo da saúde foi pega de surpresa ao avisarem-na que a equipe para cortar a luz estaria embaixo do prédio esperando. "Eu tava fazendo minha reunião, aí chegou o Davi: 'Graci, tem um pessoal da ENEL que tá aqui embaixo da energia, querendo cortar a luz', eu falei: 'Oi? Como assim cortar a luz? Eu paguei a conta, como assim?'", relatou como foi pega de surpresa. Ao saber da notícia, a esposa do cantor acessou o aplicativo até ver que não havia pago realmente um mês. Saiba mais!

Leia também:Graciele Lacerda treina para maternidade em aula de cuidados com o bebê