Fabiana Justus curte desfile com as filhas gêmeas em São Paulo. Veja as fotos

Em tratamento contra o câncer, Fabiana Justus surge radiante ao participar de desfile com as filhas gêmeas, Sienna e Chiara, em São Paulo

A influenciadora digital Fabiana Justus, que é filha de Roberto Justus, aproveitou a tarde deste domingo, 22, em um evento com sua família. Ela e as filhas gêmeas, Sienna e Chiara, participaram de um desfile de moda infantil em São Paulo e esbanjaram simpatia.

A mãe e as filhas mostraram que levam jeito para serem modelos por um dia e esbanjaram fofura durante o evento. Inclusive, elas também contaram com a presença do marido e pai, Bruno D’Ancona, na plateia.

Vale lembrar que Fabiana e Bruno também são pais de Luigi. Atualmente, a influencer faz tratamento contra a leucemia. Ela está em remissão e faz um tratamento com idas menos frequentes ao hospital.

Fabiana Justus falou sobre o tratamento

Fabiana Justus, que está em remissão do câncer, apareceu emocionada no Instagram nesta terça-feira, 17, para compartilhar com os seguidores os resultados da nova bateria de exames que realizou recentemente.

Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano e fez um transplante de medula óssea em março. Nos Stories, a filha de Roberto Justus afirmou que "continua zerada" em relação a sua saúde e aproveitou para agradecer o apoio de todos.

"Recebi a confirmação dos meus médicos: continuo ZERADA!!! E assim será pra sempre. Exames nota 10! DEUS É MARAVILHOSO! OBRIGADA por rezarem sempre por mim. Obrigada, obrigada, obrigada!!!", começou.

Em seguida, apareceu chorando e escreveu: "Lágrimas de alegria!!!! Porque eu amo tanto minha vida". Mais cedo a empresária se emocionou ao ser surpreendida com uma festinha em sua homenagem.