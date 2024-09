A apresentadora Sabrina Sato compartilhou novos registros de sua viagem a Paris, na França. Ela está na cidade para a Semana de Moda de Paris

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou novos registros de sua viagem a Paris, na França. Ela está na cidade para marcar presença na Semana de Moda de Paris. E nesta terça-feira, 24, o look diferentão da estrela atraiu todos os olhares em sua chegada ao evento.

Sabrina apostou em um look criado pela grife francesa Alaïa, exibida na coleção de Outono/Inverno de 2022. O vestido em preto e branco apresenta uma gola alta que cobre a boca e traz uma estampa que lembra mamilos e um umbigo. O design é inspirado na série de obras em cerâmica de Picasso, intitulada Tanagra.

O look da artista atraiu elogios dos internautas."Amei! Maravilhosa", disse um. "Ícone", opinou outro. "Maravilhosa, linda, perfeita demais! Eu amei o look!", escreveu uma terceira.

A temporada Primavera/Verão 2025 teve início na última segunda-feira, 23, com o desfile de uma marca de cosméticos, que levou diversas celebridades à passarela. Entre as brasileiras, estavam Taís Araújo e Larissa Manoela, que dividiram o espaço com grandes nomes internacionais como Viola Davis, Kendall Jenner, Jane Fonda e Eva Longoria. Com informações do GShow.

Veja fotos do look:

Sabrina Sato surge deslumbrante na Semana de Moda de Milão

Já na última sexta-feira, 20, a apresentadora Sabrina Sato surgiu deslumbrante durante a Semana de Moda de Milão. Ela foi convidada para prestigiar o desfile da grife Versace na Europa e apostou em um vestido preto com gola branca da mesma grife.

O modelito foi desfilado nas passarelas na edição passada do evento e foi escolhido pelo stylist Pedro Salles para a musa. Vale lembrar que Sato é uma fã da grife Versace e já usou modelitos da assinatura em algumas ocasiões.

