Especial Gusttavo Lima: Veja os looks dos famosos para gravação

Saiba quem estava na plateia da gravação do especial de final de ano de Gusttavo Lima no SBT e confira os looks!

O cantor Gusttavo Lima ganhou um especial de natal no SBT. A gravação aconteceu nesta segunda-feira, 25, nos estúdios da emissora e reuniu um time de celebridades.

Na plateia, ele contou com nomes como: Carlos Alberto de Nóbrega, Michelle Barros, Nadja Haddad, Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano, Luis Ricardo, Otávio Mesquita, Silvia Abravanel e Renata Kuerten, além de outros famosos.

O especial contou com a participação especial do cantor Leonardo e também do pai de Gusttavo Lima, Alcino Lima. O sertanejo cantará ao som de uma orquestra sinfônica no evento no estilo de noite de gala.

O show especial será exibido no SBT no mês de dezembro.

Veja as fotos dos looks dos famosos na galeria abaixo:

Gusttavo Lima exibe pista de pouso particular construída em sua mansão

Na última quinta-feira, 31, Gusttavo Lima surpreendeu os seguidores ao mostrar a pista de pouso particular construída em sua mansão em Goiânia. Com um patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão, o cantor sertanejo gravou a vista aérea da área e revelou que as obras estão concluídas, agora aptas para receber voos privados de várias partes do Brasil.

"Aeroporto 100%. Obra 100%. Operação liberada", escreveu ele nos Stories do Instagram, indicando que tudo está pronto para uso. Em outro momento, o artista ainda mostrou seu avião pousando no local. O local de pouso situa-se no Haras Embaixador, uma propriedade de 39 mil hectares pertencente ao artista, em Florestal, Mato Grosso. Saiba mais!

