Demissão de funcionários? SBT se pronuncia após boatos

SBT rompe o silêncio após rumores de que teria demitido os funcionários que pertenciam ao Programa Eliana, que saiu do ar em junho de 2023

O Programa Eliana chegou ao fim em junho de 2023 e foi alvo de rumores de que os funcionários da atração seriam demitidos. Porém, o SBT negou.

De acordo com comunicado enviado na tarde desta sexta-feira, 26, a emissora informou que os funcionários do antigo programa foram realocados em outros programas de TV. Assim, eles não foram demitidos ou dispensados.

"O SBT esclarece que todos os colaboradores do “Programa Eliana” foram realocados para diversas produções na emissora, como “Domingo Legal”, “Chega Mais”, "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel" e outras atrações, com exceção de uma funcionária que seguiu sua trajetória com a apresentadora. Isso contradiz o que foi publicado na imprensa nesta sexta-feira, 26 de julho", informaram.

Eliana celebra ida para a Globo

A apresentadora Eliana oficializou sua ida para a Globo com sua primeira aparição na emissora carioca após a assinatura do contrato na última semana. No dia 30 de junho, ela surgiu em uma entrevista no Fantástico e falou sobre sua transição de emissoras. Na semana passada, ela se despediu do SBT depois de 15 anos de trabalho e logo assinou com a Globo.

"Cada vivência, tudo o que eu experimentei, tanto falando com o público infantil, depois passando pelo público família, e chegando por aqui… A transição de emissora, da minha parte, eu precisei de muita coragem para fazer. Não é que as coisas não estavam fluindo, estavam muito bem, eu precisava desse movimento. Quando eu fiz 50 anos, eu saquei que alguma coisa estava diferente. Alguma chavinha virou. É um ano muito diferente na minha vida”, disse ela.

Eliana ainda contou quais vão ser os seus primeiros projetos no Grupo Globo. Ela é a nova apresentadora do programa Saia Justa, que voltará ao ar no GNT com um novo time de estrelas: Eliana, Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil. Além disso, ela vai comandar o programa The Masked Singer Brasil e também o Vem Que Tem, que é anual. "Vou fazer dois projetos completamente diferentes. Primeiro é o Saia Justa, que tem 20 anos e fala tanto com a mulher, e depois a diversão e a alegria do programa familiar, o The Masked Singer. Tem o carinho dos meus filhos que amam esse formato, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida que é a Ivete e muito legal, é astral. Muitos imaginavam será que ela vai demorar para voltar para a TV aberta? Não! É logo mais, estou muito feliz", afirmou.

"É curioso porque vou estrear na rede Globo em agosto, e agosto é um mês de eternas na minha vida profissional. Agosto foi quando eu fui mãe pela primeira vez do Arthur. É um mês de muitos acontecimentos na minha vida", afirmou ela.