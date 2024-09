A ex-BBB Beatriz Reis compartilhou com os seguidores das redes sociais um perrengue que passou com seu look para o festival

Beatriz Reis usou as redes sociais neste domingo, 15, para mostrar para os seguidores o look que escolheu para o terceiro dia do Rock in Rio.

Para o festival, a ex-participante do BBB 24 surgiu usando um cropped com um decote generoso, um shorts justo e cheio de recortes e um casaco de pelo volumoso. Além disso, ela complementou a produção com uma bota plataforma, óculos escuros e deixou os fios arrepiados. "Hoje é dia de rock, bebê!", escreveu ela na legenda.

Só que Beatriz acabou passando um perrengue com seu look. Através dos Stories do Instagram, ela gravou vídeos para contar que estava precisando da ajuda de uma funcionária da Globo para ajudá-la com a roupa.

"Isso a Globo não mostra, mas eu vou mostrar", disse ela no começo da gravação. "Eu só não vou mostrar muito, se não vou ficar pelada. Camila está aqui tirando seu shorts - detalhe, estou sem calcinha - porque a roupa não dá para usar com ela (risos). Prendeu na pele", acrescentou ela, que estava contando com a ajuda para colocar um absorvente e fechar seu shorts.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

Beatriz Reis faz confissão sobre vida amorosa após BBB

Beatriz Reis está curtindo o primeiro Rock in Rio de sua vida após se destacar no BBB 24. Durante o reality show da TV Globo, ela revelou que era viagem e depois do programa, segue bastante reservada em sua vida amorosa.

A ex-sister, que está com 24 anos, confessou que permanece virgem. "Sou virgem até hoje. Se eu postar uma foto com fio dental, já acham que perdeu a virgindade. Mas não é porque fiquei famosa, sempre fui assim, adoro um fio dental, adoro uma roupa decotada. Aí ninguém acredita", disse em entrevista à Quem no camarote do Globoplay.

"Mas eu sou virgem. Por incrível que pareça, nessa parte de relacionamento, sou mais tímida. Sou mais reservada. Não chego em ninguém. Não sou de ficar com piadinha. Isso não é comigo. Não tenho esse negócio, sou um pouquinho mais seca nessa parte. Tenho que sentir alguma coisa", explicou. Saiba mais!