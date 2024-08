Ana Paula Siebert usa bolsa caríssima em nova foto. Saiba o valor

Ana Paula Siebert esbanja beleza ao compartilhar novas fotos e detalhe luxuoso no look dela chama a atenção. Saiba o preço

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é a esposa do empresário Roberto Justus, surpreendeu ao compartilhar novas fotos nas redes sociais. A estrela apareceu belíssima com um vestido azul justo ao corpo e apostou em um acessório de luxo.

Na foto, Siebert surgiu com uma bolsa que custa uma pequena fortuna. O item é uma bolsa birkin da grife Hermès, que é avaliada em R$ 100 mil .

Nos comentários da foto, a loira recebeu vários elogios dos seus seguidores. “É muito elegante”, disse um fã. “Sempre bela”, afirmou outro. “Lindíssima”, contou mais um.

Ana Paula Siebert mostra encontro de sua filha com a de Ticiane Pinheiro

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, fez uma festa junina particular para a filha, Vicky Justus, de 4 anos, na área externa no condomínio de luxo onde mora em São Paulo. Além de receber os amiguinhos da escola, as sobrinhas, filhas de Fabiana Justus, a pequena ainda recepcionou, Manuella Pinheiro Tralli, a herdeira de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli.

Em sua rede social, a mulher do empresário milionário compartilhou o encontro das duas e encantou. Usando um look caipira, a caçula da apresentadora da Record TV chegou à festa junina da filha mais nova de seu ex-marido. A duplinha então se abraçou e mostrou ser amiga. Veja o momento aqui.