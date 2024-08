Vera Fischer reencontra o ex-marido em festival de cinema. Saiba quem é

A atriz Vera Fischer se diverte em conversa com o ex-marido ao reencontrá-lo durante o Festival de Gramado. Veja as fotos

A atriz Vera Fischer viveu uma noite especial na última quarta-feira, 14, ao receber uma homenagem no Festival de Cinema de Gramado. Ela recebeu o troféu Cidade de Gramado e deixou sua marca na Calçada da Fama do local. Além disso, ela reencontrou o seu ex-marido.

Ao chegar no evento, Vera foi flagrada pelos paparazzi ao receber o carinho do ator Felipe Camargo, com quem já foi casada e teve um filho. Os dois conversaram alegremente e demonstraram sintonia mesmo após o fim da relação amorosa.

Vale lembrar que Vera e Felipe foram casados entre 1988 e 1995. Eles se conheceram nas gravações da novela Mandala, de 1987. Juntos, eles tiveram um filho, Gabriel, de 31 anos. A separação deles aconteceu na época da novela Pátria Minha.

Recentemente, Vera Fischer contou que está solteira aos 72 anos de idade. “As pessoas me perguntam se eu não quero namorar. Ninguém me atrai no momento para ser namorado. Porque eu adoro namorar, se sentir amada”, afirmou ela.

Felipe Camargo e Vera Fischer - Foto: Brazil News

Felipe Camargo - Foto: Brazil News

Vera Fischer - Foto: Brazil News

Vera Fischer - Foto: Brazil News

Vera Fischer fala de sua vida pessoal na Revista CARAS

Há pouco tempo, Vera Fischer estampou a capa da Revista CARAS e fez revelações sobre a sua vida. Aos 71 anos, ela falou sobre o amor em sua vida. "Nunca sonhei com um príncipe encantado e nem fiquei em uma torre alta, enfadonha e mofada esperando por ele. Eu montei no dragão e fui voar, viver, trabalhar, ser feliz! O amor? É fundamental, sim! Amar e ser amada, independe de estar casada ou de fazer sexo. Eu me sinto muito amada", declarou.

Então, ela refletiu sobre o envelhecimento. "Envelhecer nunca me assustou e ainda não me assusta. Eu trabalho muito, tenho uma vida produtiva, uma carreira de sucesso e muita coisa para fazer ainda. Não tenho tempo de ficar parada pensando no tempo que passa. Passei dos 70 com muitos espelhos em casa e uma ótima relação com eles. Eu me acho um mulherão e parece que não sou só eu", contou.

Por fim, a atriz confessou que não tem arrependimentos na vida. "Eu sou fervida! Faço o que quero e pago consciente um preço por isso. Não me arrependo de absolutamente nada! Eu não seria quem sou se eu não tivesse feito exatamente o que eu fiz. Minha história ajudou a desenhar a minha trajetória. Gosto assim!", declarou.