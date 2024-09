Um mês após dar à luz, Mel Fronckowiak escolhe vestido all black para o Rock in Rio

Para curtir a primeira noite de shows do Rock in Rio, Mel Fronckowiak escolheu vestido com recortes, que destacou sua silhueta; veja

Um mês após o nascimento da segunda filha com Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak chegou deslumbrante no Rock in Rio para curtir a primeira noite de shows, realizada nesta sexta-feira, 13. Para a ocasião, a atriz arrancou suspiros ao optar por um vestido preto com recortes na cintura, destacando sua silhueta.

Vale lembrar que o casal anunciou o nascimento da filha mais nova no dia 12 de agosto. Eles informaram que ela veio ao mundo um pouco antes do previsto, mas estava saudável e já se encontrava em casa com a mãe.

"Um pouco antes do esperado, nascemos. Foi a experiência mais visceral que eu já vivi na vida e ela não me fez apenas mais forte, mas me fez perceber o tamanho infinito que eu tenho, que nós temos. Que o amor tem quando nada pode impedi-lo de existir", escreveu a atriz.

Conhecidos por manterem a privacidade de suas filhas, Mel e Rodrigo ainda não compartilharam o nome da bebê. O casal, que também é pai de Nina, de 7 anos, costuma evitar mostrar o rosto da criança em público.

Confira o look de Mel Fronckowiak:

Mel Fronckowiak relata experiência de segunda gestação

Na última terça-feira, 10, Mel Fronckowiak interagiu com seus fãs nas redes sociais, respondendo perguntas sobre sua segunda gravidez. A atriz, que deu à luz sua segunda filha, fruto de seu casamento com Rodrigo Santoro, há cerca de duas semanas, compartilhou detalhes sobre o parto e sua experiência com a amamentação.

"Estou amamentando exclusivamente com o meu leite. Amamentação é um desafio, não é algo fácil, mas é algo que me dá muito prazer. Consegui amamentar minha primeira filha e estou conseguindo amamentar agora", iniciou Mel nos Stories do Instagram.

Na sequência, a artista foi questionada sobre o parto da pequena, mas explicou que prefere esperar mais um pouco para contar da experiência. "O meu parto foi uma loucura. Foi lindo, mas também foi uma loucura. Ainda não estou pronta para falar sobre ele, ainda estou elaborando".