Simone Mendes explica por que não vai cantar músicas da dupla com Simaria no Rock in Rio

Simone Mendes (40) vai abrir a era sertaneja no Rock in Rio no sábado, 21. Escalada ao lado de Ana Castella (20) e Luan Santana (33), a cantora está preparando um show especial para abrilhantar a edição especial de 40 anos do maior festival de música e entretenimento do mundo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a coleguinha revela que, apesar de ser um momento especial para a sua carreira e o meio sertanejo, já que é a primeira vez que nomes do gênero musical são escalados para o megaevento, ela não vai relembrar canções lançadas ao lado da irmã Simaria (42).

A artista atribui a decisão de não destacar a antiga dupla ao fato de que os shows serão divididos com vários artistas. "Como será uma apresentação especial, um pouco mais curta, infelizmente não vou conseguir", explica.

A intérprete de Erro Gostoso não esconde felicidade em cantar sucessos da sua carreira solo no Palco Mundo, o principal do Rock in Rio. A artista revela que está em uma rotina de ensaios e promete entregar a excelência de sempre.

"Estou animadíssima. Qual artista não sonha em cantar no maior festival do mundo?! Estou nervosa e ansiosa", confessa a esposa de Kaká Diniz (39), sem entregar detalhes da setlist e outras ações que fará no palco.

Além de Luan Santana e Ana Castela, a cantora fará um show ao lado de Chitãozinho e Xororó. "Sempre quis conhecer o RIR e ir no festival, ainda podendo cantar... é um sonho! Será uma noite muito especial, ao lado dos meus amigos CH&X, Ana Castela e Luan Santana. Não vou estragar a surpresa. Aguardem!!!".

Camarim de Simone Mendes

A artista terá um camarim para chamar de seu. Simone Mendes diz não ser uma estrela exigente e que espera o básico. "Migles, não tenho muitas exigências. Peço sempre o básico como suco, água, água de coco e algo para comer, por exemplo frango, comida japonesa...", conclui.