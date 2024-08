Museu Asas de Um Sonho reabre as portas no interior de São Paulo

Museu Asas de Um Sonho é reinaugurado em novo endereço no interior de São Paulo

O Museu Asas de Um Sonho reabriu suas portas durante um evento nesta semana e em um novo endereço. Depois de fazer história em São Carlos, o museu foi reinaugurado em Itu, no interior de São Paulo.

Agora, o acervo está localizado no complexo cultural e gastronômico Center Cultura Fábrica São Pedro, que também é o lar do Museu FAMA e dos ateliês dos artistas Kobra e Mestre Alvino, além de um antiquário, café, restaurante e lojas.

A reinauguração aconteceu com admiradores da aviação e também prestou uma homenagem para as 62 vítimas do acidente de avião em Vinhedo. A solenidade foi feita pelo presidente do museu Marcos Amaro junto com seu tio João Francisco Francisco Amaro - os dois pertencem à família do saudoso Comandante Rolim Adolfo Amaro, fundador da companhia aérea TAM.

“[O Museu Asas de Um Sonho é] Um local como poucos para um passeio em família, ou simplesmente para apreciar arte. A reinauguração do Museu Asas de um Sonho em Itu celebra não apenas a riqueza de nosso acervo histórico, mas também reafirma nosso compromisso social em preservar a memória da aviação e inspirar futuras gerações”, contou Marcos Amaro.

Veja as fotos na galeria abaixo: