Ludmilla cogita cancelar show no Rock in Rio por motivo inesperado

Com show previsto para esta sexta-feira, 13, no 'Rock in Rio', Ludmilla pode cancelar show por motivo que a desagradou; saiba qual

Sendo uma das atrações do Palco Mundo neste primeiro dia de Rock in Rio 2024, Ludmilla pode cancelar sua apresentação, marcada para esta sexta-feira, 13. O motivo é que a cantora ficou surpresa ao saber que a produção do festival vetou parte da estrutura cenográfica que seria utilizada em seu show. As informações são do jornalista Léo Dias, confirmadas pelo gshow com a assessoria de imprensa de Lud.

Segundo as informações divulgadas, Ludmilla só foi informada hoje, durante a passagem de som, sobre a proibição de parte de sua megaestrutura, que havia sido aprovada meses atrás. Além disso, a cantora não poderá usar a passarela do palco. Devido a essas restrições, sua participação no evento passou a ser incerta.

No local, o Palco Mundo está passando pelos últimos ajustes, com uma enorme estrutura que inclui uma passarela com LED e pedras cenográficas. O headliner do Palco Mundo, onde Ludmilla também está programada para se apresentar, é Travis Scott.

Ludmilla vai para emergência após acidente em casa

Recentemente, Ludmilla deu um susto em seus fãs ao passar por uma emergência médica depois de um acidente em casa. Nos stories, a esposa da cantora, Brunna Gonçalves, contou que ela estava jogando uma partida de futebol quando sofreu um ferimento no dedinho do pé. A bailarina fez um registro da companheira tendo o pé enfaixado no hospital.

"Essa querida me fez o favor de fissurar o dedinho jogando futebol em casa. Agora estamos aqui tendo que imobilizar", relatou a influenciadora aos admiradores. Apesar do ferimento, na imagem, Lud demostrou tranquilidade, digitando no celular enquanto uma profissional fazia o curativo no pé dela.

Já nos stories da cantora, a artista mostrou que fez um exame de raio-x e acalmou os fãs, pontuando que apesar do susto e da cor roxa da lesão, ela não fraturou o dedinho: "Só deu uma fissura. Relaxem, galera. E eu ainda ganhei de 5X) do Yuri", brincou a artista.