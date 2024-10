Lidia Brondi reaparece em público em evento ao lado de Cassio Gabus Mendes

Cassio Gabus Mendes leva a esposa, Lidia Brondi, para noite no teatro e ela chama a atenção em sua rara aparição em público

A ex-atriz Lidia Brondi fez uma rara aparição em público ao lado do marido, o ator Cassio Gabus Mendes, na noite de sexta-feira, 11. Os dois foram prestigiar a estreia da peça Jandira, que é estrelada por Isabel Teixeira, em São Paulo.

Durante o evento, Lidia chamou a atenção por quase não ser vista em público desde que abandonou a carreira na TV na década de 1990. Ela decidiu seguir outros caminhos profissionais e se afastou da telinha após fazer muito sucesso nas novelas.

Lidia atuou em novelas como Vale Tudo, de 1988, e Meu Bem Meu Mal, de 1990. Depois disso, ela largou a carreira de atriz e se tornou psicóloga.

Cássio e Lídia estão juntos há mais de 30 anos.

Há pouco tempo, ele comentou sobre o fato da esposa estar longe da mídia e os fãs ficarem felizes quando ele posta fotos dela. “As pessoas adoram, sentem falta dela, dizem que somos um casal bacana. Isso é muito legal. E acho que explode porque ela aparece pouco. Mas em nenhum momento é pensado, não foi uma estratégia. E nunca faria sem perguntar a ela. Eu a respeito muito. Ela não gosta, não é a fim. Cada um na sua”, disse ele.

Cassio Gabus Mendes curte noite no teatro com a esposa, Lidia Brondi - Foto: Araujo / AgNews

Cassio Gabus Mendes fala sobre o casamento com Lídia Brondi

Em entrevista recente no Jornal O Globo, Cassio Gabus Mendes falou sobre a parceria com Lídia Brondi ao longo dos 31 anos juntos.

“Uma pessoa que está grudada em você te leva pelo braço. Somos alma gêmeas? Sim, somos. Mas não acredito nesse negócio de ser igualzinho. Não dá certo. A alma gêmea se forma na diferença. Minha mulher me levanta, o ritmo dela é mais veloz que o meu. Ela me tira da preguiça, fala algo que me acende porque não é igual a mim. Me faz enxergar as coisas por outro prisma”, disse ele.