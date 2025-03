Christiane Torloni e Antonio Fagundes reforçam amizade em 1º encontro nos palcos: 'Sob aplausos'

Capa da CARAS, Antonio Fagundes e Christiane Torloni falam sobre o espetáculo Dois de Nós e transformação da TV

A paixão pelas artes sempre foi o grande denominador comum entre Antonio Fagundes (75) e Christiane Torloni (68), mas a conexão entre os atores vai muito além do ofício. Há mais de 40 anos dividindo a cena na teledramaturgia — eles trabalharam juntos pela primeira vez em 1981, na série Amizade Colorida, e protagonizaram um dos casais mais icônicos das novelas, Diná e Otávio, de A Viagem, de 1994 —, é natural que a dupla tenha construído uma relação de amizade e cumplicidade.

Ainda assim, após todos esses anos, havia uma aresta a ser rompida. Eles nunca tinham se encontrado nos palcos, mas recentemente deram início a mais esse capítulo da relação com o espetáculo Dois de Nós, no qual ainda contracenam com Alexandra Martins (45) e Thiago Fragoso (43), no TUCA, em SP. “A gente esperou muito por isso”, diz o ator, carinhosamente chamado por Chris de Fafá.

Apesar de toda a experiência e maturidade, a dupla confessa que a ansiedade, típica da juventude e, por que não, também dos veteranos, é uma constante em suas trajetórias e o famoso ‘frio na barriga’ é o mesmo desde que se entendem como artistas. “Você parte do zero, cada proposta, cada texto, cada personagem é diferente. Você sabe que tem 60 anos de profissão, mas está começando do zero. Isso te dá ansiedade”, fala o ator, cuja opinião é endossada por Chris. “Fico ansiosa, naturalmente. É como fazer amor, é sempre uma primeira vez. Às vezes, você está cansada, pegou chuva, trânsito, mas a gente começa o espetáculo dançando e rindo. Na minha carreira isso é inédito, a gente entra sob aplausos e também termina rindo e dançando”, fala a atriz.

Em cena, eles dão vida a Pedro Paulo e Maria Helena, casal que se encontra com Pepe e Leninha, papéis de Alexandra e Thiago. De diferentes gerações, esses casais trazem à tona segredos e mentiras, fazendo o público refletir e dar boas risadas. “Eles se reencontram com eles mesmos 30 anos antes e colocam em xeque toda vida a dois. A gente fala da vida com humor”, explica Fagundes, que abriu mão da direção do espetáculo e entregou a missão a José Possi Neto (78), com quem Chris tem longa parceria. “Tem gente que se arrisca menos quando está com pessoas que já trabalhou, isso denota uma certa preguiça, falta de curiosidade”, define a atriz, sem medo de sair da zona da conforto.

E, por falar em zonas de conforto, é consenso entre a dupla que fazer teatro no Brasil é um desafio e tanto. Mas um desafio necessário! Na peça, por exemplo, uma das reflexões geradas é sobre o machismo, traço que Fagundes diz estar em constante desconstrução. “O texto não levanta bandeiras, ele está discutindo a evolução do ser humano. É importante demolir estruturas que são velhas, arcaicas e que estão erradas, que sempre estiveram erradas. Essa estrutura dramatúrgica não ofende ninguém, mas provoca e mexe com todo mundo”, analisa ele. “Esse homem se desafia e se transforma em um homem que vai se perdoar, se acolher. Um discurso assim, na boca de uma mulher, poderia parecer panfletário”, emenda Chris. “E até agressivo!”, enfatiza Fagundes.

Tal provocação, segundo eles, é a grande potência do teatro. “Sãs catarses. Por meio de uma cena teatral você descobre a possibilidade de cura do teatro. A gente vê 600 pessoas nuas todas as noites, as pessoas se desnudam por meio do riso”, reflete Chris, ciente da força da dramaturgia para a construção de um sociedade mais justa.

“Durante a pandemia, vivemos um movimento político no Brasil de caça às bruxas em relação à classe artística. Fomos demonizados. Os governos acham que conseguem manipular a cabeça do povo, mas quem vota tem outras urnas. Quando você compra o ingresso de uma peça, está fazendo uma ação cidadã. O público diz: ‘Vamos onde quisermos, veremos o que quisermos’. Isso é plural e as plateias lotadas dão lição de cidadania”, emenda a atriz.

Após décadas com o status de estrelas globais, tanto Fagundes quanto Torloni encerraram seus contratos com a Globo e já deixaram claro que a nova fase é permeada pela liberdade artística. Ainda assim, são críticos em relação aos rumos da TV aberta. “Para chegar mais perto do público, estão cometendo o erro de querer imitar a internet. As novelas antigas tinham cenas de 10, 15 minutos. Hoje em dia isso é impossível, tudo é muito rápido. O teatro é um refluxo disso. O teatro te permite ter calma, baixar a poeira. Você chega, senta e fica vendo durante uma hora e meia atores te contando uma história. Você entra na história e sai de lá modificado”, compara Fagundes.

“Na época das cavernas, a gente fazia isso, ficava na beira da fogueira conversando. Precisamos um do outro para continuar sendo quem somos, senão a gente se desumaniza e o teatro é uma manifestação humanista. Mudanças são importantes, mas abandonar um legado que nos constitui é estupidez. A gente precisa manter essa conexão para acabar com a hostilidade global que vivemos”, frisa Torloni.

Sem incentivos públicos, o espetáculo se mantém pela bilheteria e se mostra um exercício de vitalidade e resiliência. “Você tem que ser fiel ao tempo e o tempo é generoso com quem não desiste, se você se mantém disciplinado portas se abrem”, ensina Torloni. “Chris está filosófica hoje!”, comenta o ator. “E, só para finalizar, o primeiro personagem que fiz na vida foi uma cenoura! Uma cenoura sem falas, sem nada”, lembra Fagundes, entre risos, mostrando que independentemente do papel, sempre se entregou e segue se entregando de corpo e alma ao ofício.

VEJA APRESENTAÇÃO RECENTE DE DOIS DE NÓS: