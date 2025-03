BBB 25: Na Vitrine, Renata revela quais são seus próximos alvos

Em conversa com o público na Vitrine do Seu Fifi, Renata revela quem pretende colocar no paredão nas próximas semanas

Participante do BBB 25, a sister Renata está na Vitrine do Seu Fifi, que está em um shopping no Rio de Janeiro, e recebe várias informações do público que vai até lá para visitá-la. Depois de receber várias fofocas dos telespectadores, a bailarina contou quais são seus próximos alvos no jogo.

Em uma conversa sobre quem deve indicar ao paredão, ela contou que quer emparedar três sisters nas próximas semanas: Aline, Gracyanne Barbosa e Delma.

"Eu já ia focar na Aline nesse Paredão (...) Pra mim, hoje, minhas prioridades de voto já eram Aline, Gracyanne e dona Delma, com certeza", disse ela.

Em outro momento, Renata foi informada por uma pessoa do público de que Aline é falsa. "Vocês acertaram sair do (Quarto) Anos 50. O (Quarto) Fantástico tem que jogar junto. Fala com os meninos. Aline tem jogo perigoso com quem está no Paredão. Ela está mal vista", dizia o texto em um cartaz. E ela reagiu: "Ela é falsa".

A chegada de Renata na Vitrine do Seu Fifi

A sister Renata já está na Vitrine do Seu Fifi em um shopping no Rio de Janeiro. A chegada dela ao local aconteceu por volta das 9h50 desta quinta-feira, 13, e ela ficou em choque com a novidade.

Renata entrou na vitrine com os olhos vendados e um fone de ouvido. Assim que chegou por lá, ela removeu a venda e expressou sua surpresa ao descobrir onde estava. “É uma casa de vidro”, disse ela.

Por lá, a sister vai receber o público do reality show e receberá informações privilegiadas sobre o jogo e os outros participantes. Com isso, ela poderá levar as fofocas para dentro da casa e criar sua estratégia se vai contar para os outros ou não.

Vale lembrar que Renata recebeu 27,28% dos votos do público para participar da dinâmica inédita do BBB 25. Quando voltar para o BBB 25, ela terá imunidade.

