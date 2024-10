Irmão de Luciano Huck surge com o marido em evento no RJ

Irmão de Luciano Huck, o cineasta Fernando Grostein foi fotografado ao lado do marido, Fernando Siqueira em um evento no Rio de Janeiro

O cineasta Fernando Grostein, que é irmão do apresentador Luciano Huck, aproveitou a noite desta quinta-feira, 3, no Festival do Rio. Ele cruzou o tapete vermelho do evento junto com seu marido, o roteirista Fernando Siqueira, no Cine Odeon, na região central do Rio de Janeiro.

Os dois foram prestigiar a sessão do filme Emilia Pérez, que foi exibido na abertura do festival de cinema.

Fernando e o marido vivem em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele decidiu sair do Brasil há alguns anos ao ser vítima de ameaças. "Cinco anos atrás, estava mudando do Brasil para Los Angeles, fugindo de ameaça de morte (desprezada por muitos), com medo da política brasileira e em busca dos meus sonhos", disse ele recentemente.

Fernando Grostein e Fernando Siqueira - Foto: Webert Belicio / AgNews

Quem é o irmão de Luciano Huck?

Apesar de ser uma das personalidades mais populares do Brasil, Luciano Huck tem uma vida super discreta quanto a sua intimidade. Além de seu trabalho, pouco se sabe sobre sua vida pessoal. Por exemplo, o apresentador é irmão do cineasta Fernando Grostein Andrade.

Para quem não sabe, Fernando é responsável por dirigir diversos documentários de sucesso como Coração Vagabundo, com Caetano Veloso e Quebrando o Tabu, filme que deu origem a uma das páginas mais acessadas nas redes sociais.

Abertamente gay, o cineasta já falou diversas vezes sobre as dificuldades que enfrentou ao longo de sua vida por fazer parte da comunidade LGBTQIA+. Em 2019, ele contou que o fato de ter compartilhado sua vivência nas redes sociais ajudou muitas pessoas.