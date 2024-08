Fernando José da Costa celebra seu aniversário em festa luxuosa

Secretário Municipal da Justiça de São Paulo, Fernando José da Costa promeve festa para 1.200 convidados

O Secretário Municipal da Justiça de São Paulo, Fernando José da Costa, comemorou o seu aniversário em grande estilo. No último dia 19 de agosto, ele reuniu seus amigos em uma celebração no Villagio JK, da Vila Olímpia.

Ele contou com 1.200 convidados no evento, que contou com confraternização e homenagens, além de shows de Bruno e Marrone, Mauricio Manieri e DJ Marina Dias. Entre os convidados estavam o prefeito Ricardo Nunes, o apresentador João Guilherme Silva, Lucilia Diniz e o presidente do conselho do Bradesco Luiz Carlos Trabuco.

"O evento me proporcionou a oportunidade de reunir amigos, familiares e colegas de várias áreas da minha vida, e de celebrar não apenas um marco pessoal, mas também o impacto que cada um teve em minha trajetória. Este evento representa não apenas uma celebração do tempo vivido, mas também uma afirmação das conexões e das conquistas que moldaram minha vida. A noite foi um testemunho do valor das relações e do apoio que recebo, e estou profundamente tocado pela generosidade e pelo carinho de todos que participaram", afirmou o aniversariante.

A festa ainda contou com doações para a Missão Belém, que trabalha com pessoas doentes, em situação de rua e crianças abandonadas. "Esta celebração foi um momento extremamente especial para mim. Estar cercado de tantas pessoas queridas e importantes em minha vida é uma honra indescritível. A noite foi enriquecida com as emocionantes homenagens e com a presença da minha esposa Cristiane da Costa e minhas filhas Júlia e Giovanna, do prefeito Ricardo Nunes e sua esposa Regina Nunes e artistas talentosos como Bruno e Marrone, Maurício Manieri e Marina Dias, que tornaram o evento ainda mais inesquecível. Sou profundamente grato a todos que compartilharam este momento comigo e fizeram desta noite uma memória que guardarei com carinho por toda a vida", disse Costa.

Veja as fotos da festa: