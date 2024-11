Blue Note terá feijoada com samba aos sábados. Saiba mais!

O clube Blue Note São Paulo anuncia que terá a tradicional feijoada e também uma versão vegana aos sábados

O clube Blue Note São Paulo está com novidade! A partir do dia 9 de novembro, o local vai oferecer a tradicional feijoada na Varanda Blue, área externa da casa, com carnes nobres, e também uma versão vegana da iguaria.

Os frequentadores serão recebidos com um welcome shot de caipirinha, samba ao vivo e vista para a Avenida Paulista. A feijoada será servida no formato de buffet à vontade.

O couvert artístico é de R$ 15 e a feijoada custa R$ 69.

O Blue Note São Paulo está localizado no Conjunto Nacional e tem capacidade para 500 convidados em seus eventos. Em 2023 foi eleita a melhor casa de música ao vivo pelo guia O Melhor de São Paulo, do Jornal Folha de S. Paulo.