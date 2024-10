Maiara chama atenção com vestido vermelho diferenciado: 'Grau máximo'

Cantora Maiara chama atenção ao apostar em look todo em vermelho e com vestido 'diferentão'; veja detalhes da produção da sertaneja

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu com mais um de seus looks para subir no palco. Nesta sexta-feira, 25, a sertaneja postou registros da produção usada na apresentação na noite anterior em Capivari, no interior de São Paulo, e chamou a atenção.

Para cantar ao lado de sua irmã, a famosa apostou em um look vermelho diferenciado. Dessa vez, a artista apostou em um vestido com mangas e todo fechado. De botões e com uma pequena gola, a peça deixou apenas as pernas da ruiva de fora.

"Grau máximo de intensidade atingido com sucesso", disse ela na legenda dos cliques. Nos comentários, ela logo recebeu uma chuva de elogios. "Maravilhosa", admiraram. "Dama de vermelho", disseram outros.

Ainda no último final de semana, Maiara impressionou ao surgir com um vestidinho de crochê deixando seu físico escultural à mostra. Usando a roupa colorida, ela se pronunciou no palco e disparou que está em sua melhor fase, tanto na vida financeira como também na pessoal.

"Eu tô na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro, nunca estive tão bonita e eu tô solteira",declarou ela no vídeo que viralizou na rede social.

Maiara surpreende ao mostrar nova tatuagem em local discreto

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, usou suas redes sociais para compartilhar que fez uma nova tatuagem. Em uma publicação no feed do Instagram, a artista mostrou o momento em que desenhou o 'mundo' na perna.

Nas imagens, ela aparece no estúdio e toma café enquanto o tatuador faz o desenho. "A imensidão de um mundo inteiro para explorar", escreveu ela na legenda da publicação. E os internautas elogiaram: "E o mundo inteiro ainda é pequeno pra você! Te amo", disse uma. "Amei!! Delicada e cheia de significados!", opinou outro. "Eu diria: Pássaro livre a voar pelo mundo", opinou uma terceira. Veja mais aqui!

