Maiara impressiona ao se exibir em vestidinho de crochê

Com figurino de crochê e colorido, cantora Maiara impressiona com estilo e arranca elogios dos internautas; confira os cliques

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chamou a atenção com mais um look para se apresentar no palco. Neste domingo, 20, a famosa postou registros de uma produção que usou em Tersina, no Piauí, e surpreendeu com os detalhes.

Para o show, a artista sertaneja apostou em um vestidinho de crochê colorido e sapatos laranja. Com a roupa nada discreta, Maiara esbanjou beleza e não passou despercebida com sua escolha autêntica. Inclusive, ela recebeu vários comentários na publicação.

"Nem preciso dizer que foi perfeito ontem em Teresina PI! De novo! De novo! De novo! Micarina 2024 já estamos prontas pra de 2025! Chama", escreveu na legenda. Nos comentários, ela recebeu elogios. "Uma verdadeira boneca", admiraram. "Perfeita", definiram os internautas.

Nos últimos dias, a assessoria de Maira desmentiu os boatos de que ela estaria afastada do trabalho para cuidar da saúde. “A matéria publicada sobre a cantora Maiara [de que vai se afastar dos palcos] trata-se de fake news. A cantora segue sua carreira, como sempre fez, com responsabilidade e dedicação. Em mais de 15 anos de carreira, Maiara e sua irmã Maraisa sempre cumpriram seus compromissos profissionais”, os assessores informaram ao GShow.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara revela que não toma mais remédios para dormir

Nos últimos meses, Maiara abriu o jogo sobre ter deixado de tomar remédio para dormir. Além de ter perdido muito peso, por conta de algumas mudança de hábitos, as alterações afetaram até seu modo de pegar no sono.

"Dormi mais do que a cama. Para quem não sabe, o Renato [terapeuta biomagnético Renato Braga] já sabe há muito tempo, vou contar um negócio para vocês. Durante muito tempo, fui adepta do remédio para dormir. E comecei um trabalho, já tem mais de um mês, né Renato? Para tirar os remédios de dormir. Tirei, só que agora vi que eu realmente não estava dormindo com os remédios", contou ela ao exibir o profissional que estava no local para fazer algumas terapias com ela.